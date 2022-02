Europa sigue buscando a los cantantes que vayan a representar a sus países en el próximo Festival de Eurovisión 2022, que se celebrará en la ciudad de Turín el mes de mayo. Uno de los próximos países que lo hará a través de un programa especial es San Marino, que designará a su representante el sábado 19 de febrero en el formato ‘Una voce per San Marino’, y entre la lista de participantes, hay alguien que nos resulta familiar.

La cantante canaria Cristina Ramos ha sido seleccionada dentro del grupo BIG, es decir, los diez participantes que acudirán directamente a la fase final del concurso, y que por tanto no tendrán que competir por hacerse un hueco en las semifinales, que se realizarán unos días antes.

Por el momento no se ha desvelado la canción con la que Cristina Ramos va a intentar representar a San Marino en Eurovisión, pero esta puede ser una buena ocasión con la que cumplir uno de sus sueños: acudir al certamen europeo. RTVE ha confirmado que la canaria fue una de las cantantes pensadas para representar a España en el año 2020, pero que finalmente se decantaron por Blas Cantó.

La artista se ha pronunciado en su cuenta de Instagram, afirmando que «efectivamente, hoy se ha hecho oficial la invitación del Festival de San Marino para actuar en la gala final de ‘Una Voce per San Marino’, la cual designará a su representante para Eurovisión. No se imaginan la ilusión que me hace esta invitación para esta nueva aventura. Estar allí el 19 será un increíble regalo de cumpleaños. Una vez más, gracias por los cientos y cientos de mensajes de apoyo. Gracias por tanto cariño y por el tiempo invertido en hacérmelo saber. Se les quiere y requiere. FELIZ».

Podría haber habido más de una representación española en Eurovisión

Chanel ya ha sido elegida como representante de España en Eurovisión 2022, y a falta de conocer si Cristina Ramos hará lo propio por San Marino, lo que es seguro es que no veremos a tres representaciones españolas sobre el escenario de Turín, aunque ha existido la oportunidad.

La cantante malagueña Ana Mena ha sido una de las cantantes seleccionadas para participar en el festival de San Remo con la canción «Duocentomile ore», pero finalmente no fue una de las mejores valoradas, quedando en la posición número 24. De haber ganado este concurso, el concursante que se queda con la medalla de oro puede elegir si quiere representar a Italia en el festival europeo de la canción o no.

