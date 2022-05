Todo está listo para vivir una gran noche de Eurovisión. Chanel Terrero, la representante de España, parte como una de las favoritas de esta edición que tendrá lugar en el Palasport Olímpico de Turín. La retransmisión del certamen arrancará a las 21 horas y se podrá seguir en directo a través de TVE. Una vez termine el concurso y conozcamos quién se proclama vencedor, Cristina Fernández presentará el especial ‘Todos con Chanel’. Un espacio en el que comentará al detalle algunos de los momentos más especiales del festival. También nos acercará las reacciones de los distintos protagonistas. Además, estará acompañada de cantantes que ya han probado la experiencia eurovisiva como Soraya Arnelas y Daniel Digés.

Cristina Fernández tomará el pulso a una noche en la que las emociones están garantizadas. Más en la presente edición en la que el ritmo pegadizo del ‘Slomo’ de Chanel está sonando por todas partes. Al lado de la presentadora estará Paloma G. Quirós, de RTVE Digital, y también contará con la colaboración de la coreógrafa Lola González. Este especial tendrá conexiones en directo con Turín y también con Olesa de Montserrat, la localidad barcelonesa en la que creció Chanel y en la que reside su familia. Desde allí podremos escuchar las impresiones de algunos de los amigos y familiares de la actriz, bailarina y cantante. El municipio ha habilitado el Teatre de la Passió para que sus vecinos puedan seguir la gala de Eurovisión.

La energía de Chanel en Eurovisión

Por primera vez en muchos años, el nombre de España pisa con fuerza en la gran final de Eurovisión. Chanel Terrero, de origen cubano, encabeza las apuestas. La puesta en escena de la joven es potente y se une a unos ritmos latinos y urbanos muy pegadizos. La artista sorprenderá con un vestuario muy identificativo con nuestro país. Saldrá al escenario con un jumpsuit negro firmado por Palomo Spain y que está inspirado en la Feria de Sevilla. Se trata de un traje confeccionado con un total de 50.000 cristales de Swarovski cosidos a mano.

Chanel promete arrasar con una puesta en escena arrolladora ideada por el coreógrafo Kyle Hanagami. Está acompañada por sus cinco bailarines: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez. La sorpresa de la actuación llegará al final con un solo protagonizado por la artista. Será entonces cuando conquiste al público con sus cualidades vocales. Un momento que coincidirá con la explosión de distintos elementos pirotécnicos. La cantante afronta esta oportunidad con mucha ilusión, también con la certeza de que dará lo mejor de sí misma. Por el momento, la experiencia está siendo inolvidable. «Si no se gana, no pasa nada. Eurovisión no es solo el día, es todo lo que he conocido», ha señalado durante una de sus últimas entrevistas.