Los últimos 13 años ha interpretado el papel de Raquel en la serie ‘La que se avecina’. Ahora ha dicho adiós a ese personaje, pero le da la bienvenida a nuevas aventuras.

Es tan guapa y encantadora que a veces es difícil ver más allá. Pero si lo haces descubres que Vanesa es una caja de sorpresas: ex atleta de élite, actriz, amante de los perros, mujer enamorada y escritora que acaba de publicar Música para Sara (Ed. Suma).

Tras recuperarse del coronavirus (confiesa que lo pasó fatal), terminó el rodaje de la serie La que se avecina, con la que ha crecido como persona y como artista y ahora tiene por delante un futuro lleno de ilusiones y proyectos por realizar.

¿Se han cumplido tus sueños profesionales?

Para nada, todavía me quedan muchísimos. Espero.

¿Y personales?

Igual. Tengo mucho por caminar. No me gustaría perderme el ser madre y, por qué no, casarme. Cada relación es una historia nueva y que en el pasado las cosas no salieran bien, no quiere decir que ahora…

¿Alguna asignatura pendiente?

El inglés. Así, si surgiera alguna oportunidad lo suficientemente interesante para trabajar fuera de España quizás me lo plantearía. Me encantaría vivir esa experiencia.

Una virtud y un defecto.

Lo primero creo que la constancia, pero a cambio creo que soy quizás un poco impaciente y eso puede ser malo.

Un momento inolvidable.

Pues creo que este que estoy viviendo, el escribir este libro, Música para Sara.

De no ser actriz, ¿que otra profesión habrías elegido?

Siempre he dicho que en otra vida me voy a pedir ser estrella de rock. Me encantaría cantar bien de verdad. Porque ahora me defiendo, pero una tiene que ser consciente de sus limitaciones.

Un placer secreto.

La tortilla de patatas que hace mi madre.

Una ciudad para volver una y otra vez.

Me fascina Londres. Aunque reconozco que la primera vez que viajé a Nueva York me quedé alucinada.

¿Qué tal se te dan las labores del hogar?

Me apaño. Lo que menos me gusta es poner el lavavajillas, nunca sé colocar bien las cosas. Y se me da bien cocinar. Hago unos bizcochos muy ricos y saludables, con plátano, manzana, canela y trigo sarraceno.

Un libro.

¿Además del mío? Pues La voz de tu alma, de Lain García Calvo.

Una canción.

Wake Up, de Showpay, el grupo de mi chico.

Tus actores preferidos.

Meryl Streep y Leonardo DiCaprio.

Una película.

Avatar. Y si pudiera protagonizar una sería Pretty Woman, soy una romántica total.

¿Eres nostálgica?

Creo que no. Soy de las que miran al pasado, pero no con pena, sino con gratitud.

¿Qué es lo que más detestas?

La violencia, la mentira y la hipocresía.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Pues estando enferma un montón, hace unos días, rodando los últimos capítulos de La que se avecina, y cuando tuve mi libro en las manos.