La última gala de ‘La noche de los secretos’ ha comenzado de la manera más caliente posible. Y es que Gianmarco Onestini ha revelado un íntimo secreto

Este jueves se ha celebrado una nueva gala de ‘Secret Story: la noche de los secretos’. A principio de la noche se ha vivido uno de los momentos más subidos de tono y picantes de la noche. Este se ha vivido de la mano de Gianmarco Onestini y Jorge Javier Vázquez. Tal y como se llama el propio programa, el italiano ha querido revelar uno de sus secretos que ha dejado a todos los que se encontraban en el plató con la boca abierta. Era tal, que ni el presentador daba crédito a lo que estaba diciendo e incluso le ha pedido que le muestre a ver si es verdad. Pero, ¿qué ha pasado?

Cristina Porta se encontraba un calzoncillo entre su ropa interior y se desataba la locura

Todo ha comenzado por un calzoncillo que ha revolucionado ‘La casa de los secretos’. Y es que Cristina Porta se ha encontrado uno entre su ropa interior y se escandalizó por el estado en el que estaban: gastados y con agujeros. Fue entonces cuando la periodista comenzó una investigación por toda la casa para intentar averiguar quien era el dueño de esta prenda interior, tras lo que para ella era una broma pesada. Y es que no le sentó nada bien lo que se había encontrado entre su ropa interior. Mientras tanto, en el plató, todos se reían de lo que estaba ocurriendo en la casa y Gianmarco Onestini hacía su confesión más fuerte: él nunca lleva calzoncillos. Una confesión que sorprendía a todos.

Jorge Javier Vázquez no le ha creído y le ha pedido que lo muestre ante las cámaras que se encontraban en el plató. Aunque el italiano se hacía de rogar, finalmente los colaboradores y el presentador han conseguido que muestre que efectivamente no llevaba calzoncillos. Gianmarco Onestini enseñaba se bajaba un poco el pantalón algo tímido pero por fin han podido comprobar que efectivamente no llevaba ropa interior. Además, el presentador consiguió que a Gianmarco le saliesen los colores con sus preguntas: «¿Tú estás circuncidado?», le ha preguntado con descaro. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más divertidos de la noche.

Gianmarco Onestini desconfía de Cristina Porta

Mientras tanto, dentro de la casa Cristina Porta y Luca Onestini siguen dando pasos agigantados en su relación. Eso sí, el hermano del concursante no se termina de fiar de la periodista. Mientras tanto, en la casa ellos dos ya han dormido en la misma cama y han hecho arder ya las redes sociales y el programa. Habrá que ir esperando a ver cómo termina este noviazgo y si finalmente Gianmarco Onestini tiene razón. Tan solo el tiempo pondrá las cosas en su sitio.