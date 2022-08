Hace prácticamente un año ‘Alta tensión’ nació en Mediaset y, aunque ha probado suerte en diferentes horarios de la parilla, lo cierto es que no ha funcionado. Sus datos están por debajo del 3 %, lo que ha provocado que la cadena no lo presente entre las propuestas para la próxima temporada. Esta baja en la programación lleva a que Christian Gálvez se quede sin este proyecto de televisión, un varapalo profesional sobre el que todavía no se ha pronunciado.

El grupo audiovisual ha compartido una promo en la que se pueden ver los formatos en los que confiarán las altas esferas para el nuevo curso y no hay ni rastro de ‘Alta Tensión’. Sí en cambio se habla del regreso de ‘Chester’ de Risto Mejide tres años después de que desapareciera de la pequeña pantalla, un espacio de entrevistas en un sofá que dejaba grandes titulares. A él se suman otros como ‘Cuarto Milenio’, First dates’, ‘Volando voy’ o Futura’, otros programas que sí volverán a estar disponibles para el público en televisión.

Las bajas audiencias de la cadena les han llevado a tomar drásticas decisiones como la cancelación de ‘Alta Tensión’, programa que se emite de lunes a viernes en Cuatro y que dejará de estar presente. Comenzó en Telecinco para luego trasladarse a Cuatro, donde tampoco ha conseguido los números esperados debido a los continuos cambios: de emitirse a las 13.15 horas, hora en la que lograba un 4,2 % de share pasó a emitirse a las 14.55 horas, donde solo obtenía un 2,2%.

Intentaron durante un mes que Christian Gálvez mejorara la audiencia de Telecinco frente a ‘Pasapalabra’, espacio de televisión que supera el 22 % la mayoría de las veces y que es casi imposible de confrontar. Lo intentó durante cuatro semanas, pero acabó tirando la toalla al darse cuenta de que es casi imposible debilitarlo. No han confirmado nada, pero no está entre las apuestas de Telecinco y no aparece entre las bazas de la cadena para otoño, lo que hace pensar que no volverá.

Lo que sí se sabe es que el Eurobasket se emitirá y que justo en las horas que se emite ‘Alta tensión’ no habrá hueco para el espacio de Christian Gálvez. Será desde el 1 de septiembre hasta el día 18, fechas en la que en Cuatro no existirá la posibilidad de que se emita el programa de Christian. Aunque es el único concurso que tiene Cuatro en su parrilla, las bajas audiencias no apuntan a que tenga un futuro muy halagüeño.