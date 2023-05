Chelo García Cortés se revuelve contra el fin de 'Sálvame': "Es de las mayores aberraciones empresariales"

'Sálvame' está ya encarando su final el 23 de junio en Telecinco y todos los días hacen referencia a esto. En el programa del 25 de mayo había alguien que todavía no se había pronunciado. Chelo García Cortés era invitada en plató a hacer un alegato por el programa contra aquellos que lo suspendían y puso a todos sus compañeros y al público de pie. "Considero que es una de las mayores equivocaciones. Creo que es de las mayores aberraciones empresariales el suspender un programa como 'Sálvame", dijo ante las cámaras.

La noticia de la desaparición del programa de Mediaset pilló por sorpresa a todos, público y colaboradores. Con los nuevos cambios en el grupo de comunicación tras la llegada de una nueva directiva, 'Sálvame' deja su hueco a Ana Rosa Quintana. "Estáis tan equivocados que el público no solamente nos quiere, que nos está dando más audiencia cada vez", continuaba. Desde el formato están recogiendo firmas para que lo declaren "Bien de interés cultural" y no puede estar más de acuerdo: "No sé si iremos al Congreso o a la Comunidad de Madrid, pero no sabéis lo que es televisión. ¡Esto es televisión!".

Chelo García Cortés se revuelve: "No sabéis lo que estáis haciendo queridos, la audiencia es nuestra"

Con un futuro incierto por delante para muchos de los que hacen el programa de las sobremesas, una idea ha surgido estos días por la redacción. Con el comienzo de la 'Sálvame Fashion Week', los colaboradores llegaban sobre una carroza y se proponía la posibilidad de que repitieran eso por los pueblos de la península española este verano. Chelo García Cortés tiene claro que, con ella, pueden contar, que 'Sálvame' no debe terminar: "Os quiero decir algo más a los que suspendéis nuestro programa, apoyo la idea de Matamoros. Todos al autobús a recorrer España entera".

El final de 'Sálvame', con la recogida de firmas iniciada, se ha convertido ya casi en una cuestión política. Para los integrantes de la esfera política tiene un mensaje muy claro. "Habéis una cosa mis compañeros llevan 14 años sin pedir el voto, hemos tenido el voto del público, unas veces más y otras veces menos. Vosotros los políticos que no sabéis hacer política allá con vosotros el 28, nosotros nos vamos el 23 pero no nos vamos". Para el responsable del final de 'Sálvame' otro: "No sabéis lo que estáis haciendo queridos, la audiencia es nuestra".