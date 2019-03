5 La llamada telefónica de María, la ex de Marta

Este ha sido el relato de María: “Fuimos pareja cinco años. La Chelo esta me aborda: “Hola, ¿tú eres María?”. “Sí, soy María”. “Yo soy Chelo, la pareja de Marta y te pido por favor que no te acerques a ella porque somos pareja”. Yo estuve muy deprimida. No hubo la opción de hablar y decir “¿por qué?”. Fue Chelo, ahí la capitana la que dijo “Aquí se hace lo que diga yo”. Me dejó muy trastocada”, han sido las palabras de la expareja de Chelo García Cortés.