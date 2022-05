Su pegadiza canción ‘Slomo’ y su forma de moverse sobre el escenario han hecho que Chanel Terrero conquiste Eurovisión. La actriz, cantante y bailarina ha logrado un merecido tercer puesto, el mejor resultado para nuestro país desde 1995, de un certamen que ha ganado Ucrania. La artista de origen cubano se ha mostrado pletórica al finalizar la gala que tuvo como escenario el Pala Olímpico de Turín. Entre lágrimas, ha recordado a sus abuelos que estaban presenciando la gala desde la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat.

«Nos hemos subido al escenario, hemos bajado y hemos dicho: ‘Lo hemos dado absolutamente todo’. Os lo hemos regalado, de verdad. Estamos orgullosos porque lo que hemos hecho nos ha salido del corazón. De horas de trabajo y dedicación. No solo ahora sino de muchísimo años. Venimos de la danza que es super difícil poder salir adelante. Estamos representando a todo el mundo de bailarines y al mundo de los musicales. Os queremos. Gracias», ha señalado la artista una vez finalizado el certamen en conexión en directo con TVE.

La emoción de Chanel al recordar a sus abuelos

Consciente de estar viviendo un día que jamás olvidará, se ha acordado de unas personas que siempre han estado a su lado apoyándola desde su niñez. «Cuando me he bajado del escenario he pensado en mis abuelos», ha afirmado muy emocionada y entre lágrimas. «Os quiero muchísimo». También ha reconocido que estaba presenciando «un sueño» y que todo el equipo había realizado un duro muy trabajo. «No podemos estar más felices. Más orgullosos. Lo hemos hecho y lo hemos hecho. Gracias a todo el mundo por apoyarnos. A todos los eurofans. A todas las personas que nos han enviado su buena energía y amor. Gracias, nos ha llegado todo, cien por cien».

Muchos españoles se han desplazado hasta Turín para animarla. Por ello, Chanel se quedó hasta el final en el estadio italiano escuchando los vítores de los eurofans que gritaban al unísono «Chanelazo». La artista nos hizo soñar con una actuación sublime que consiguió un resultado inigualable. Logró ocho veces la máxima puntación del jurado profesional, algo histórico para España en el certamen televisivo. «La sensación grupal de los que hemos estado en el escenario es que que hemos estado muy orgullosos. Hemos trabajado durísimo y eso se ha demostrado».

«Lo que sucede conviene»

Chanel Terrero ha recordado sus orígenes. Creció en la localidad catalana de Olesa de Montserrat donde el festival de Eurovisión se ha vivido con especial emoción. «Ha sido mi cuna. Hay un montón de gente que forma parte de lo que soy yo ahora. Me han apoyado siempre. Es super emocionante escuchar que mi pueblo esté así. Esto es increíble», ha dicho con mucho sentimiento. También ha explicado cómo su victoria en el ‘Benidorm Fest’ fue un momento agridulce de su trayectoria. «Lo que sucede conviene. Eso me lo dice mi tía que vive en Miami y es mi alma gemela. Lo único que hemos hecho es trabajar durísimo».

¡Enhorabuena!

