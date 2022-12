La crisis de audiencia que atraviesa Telecinco ya no es un secreto para nadie. La cadena principal de Mediaset ha visto cómo el interés de los espectadores por sus programas decaía día a día. Lo que antes funcionaba, ya no lo hace. Lo que ha provocado una situación que trae a los directivos de cabeza. Pero claro, dicen que si algo funciona, no lo toques.

Y es lo que pasa con los Cayos Cochinos, con las palmeras y con Honduras, que siempre han funcionado a las mil maravillas. Supervivientes se ha convertido en el buque insignia – con mayúsculas- de la cadena y su equipo ya se encuentra perfilando uno de los castings más potentes que se recuerdan hasta la fecha. La maquinaria del reality ya está en marcha. La premisa es muy clara: aunar todo tipo de perfiles que despierten el interés del espectador. Y en SEMANA ya tenemos algunos de los nombres que pondrán rumbo al paraíso del Caribe.

Será después de la segunda edición de Pesadilla en el paraíso, que arranca después de Navidad, cuando los 16 concursantes que compondrán el casting de Supervivientes vuelen hasta Honduras. Cada año es más complicado encontrar nuevos perfiles de famosos que no hayan estado en otros realitys de la cadena y que sorprendan a la audiencia. Aunque todo parece indicar que Bulldog, la productora del formato, lo está consiguiendo.

Según ha podido conocer SEMANA en exclusiva, César Arévalo, el Míster Sevilla que es expareja de Nuria Fergó, es uno de los perfiles que se embarcarán en esta aventura. Esto supondrá la vuelta a la televisión del andaluz, tras un pequeño cameo en la pasada edición de Supervivientes, como defensor de Alejandro Nieto. César se retiraba de la vida pública hace más de 10 años para fundar una empresa de combustibles. Su salto a la fama se producía en 2006, tras quedar como segundo finalista en el certamen de Mister España. Pero no solo su faceta de modelo ha copado titulares, su vida sentimental ha sido toda una montaña rusa. Mantuvo una relación con Nuria Fergó nada más salir de la academia de Operación Triunfo y, posteriormente, con Marbelys Zamora, profesora de Fama a bailar, con la que tiene una hija en común. Además, es todo un apasionado del deporte. Promete show y supervivencia.

Aunque no es el único nombre que va a sorprender a la audiencia y es que en la organización del reality lleva varias semanas tentando a todo tipo de famosos para convencerlos de que salten del famoso helicóptero. Fran Antón, Patricia Donoso, Belén Rodríguez e incluso Kiko Hernández. Todos los rostros que han estado de actualidad en los últimos meses y que prometen tramas en las paradisíacas playas hondureñas.

El propio Kiko se mostraba abierto a negociar: «Es el primer año que podría ir pero a lo que más temo es a decepcionar. Fran me dijo que le ofrecieron ‘Supervivientes’, yo le he dicho que haga lo que quiera”, una declaración de intenciones que no caía en saco roto. Y es que minutos después, la productora se ponía en contacto con el colaborador: “Puedo contar oficialmente que hoy, jueves 17, a las 18:16, me acaban de ofrecer ir oficialmente a Supervivientes 2023”. Sin duda, el espectáculo que tanto pide a gritos la audiencia, está asegurado.