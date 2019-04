Carmen Borrego vuelve a las redes sociales en su momento más delicado

Carmen Borrego parece estar volviendo a la rutina poco a poco. Después de sentirse humillada por sus compañeros de programa tras su paso por ‘Sálvame Okupa’ y su posterior tartazo, la hija de María Teresa Campos ha aparecido de nuevo en las redes sociales desde que el pasado 12 de abril compartiera su última publicación.

La última vez que la vimos en un acto público fue precisamente el pasado 11 de abril, cuando acudió a la presentación del primer centro de oncotermia en el Instituto Médico Avanzado de Oncología en Madrid. Ella misma agradecía la labor de este centro con un bonito mensaje en Instagram: «Hay personas que merecen la pena que estén en tu vida. Apoyo a Inmoa y gracias por estar con los enfermos de cáncer».

La instantánea elegida por la excolaboradora de televisión para volver a las redes ha sido una foto en la que aparece junto a su marido, José Carlos Bernal. Una imagen que ha compartido sin ningún mensaje, porque según Carmen, una imagen vale más que mil palabras. Y esto demuestra quién ha estado a su lado en uno de sus momentos más delicados.

Carmen Borrego ha vuelto a las redes en su momento más delicado

Su marido ha estado al lado de Carmen Borrego todos estos días, cuidándola después de haber sido protagonista de las tardes de ‘Sálvame’ durante semanas. La hermana de Terelu Campos volvía este fin de semana a la vida pública y comentaba cómo se encuentra durante una conexión en directo en ‘Viva la vida’: «Estoy bien. Quiero seguir estando tranquila, acompañada de mi familia y de mis amigos. Lo he pasado mal pero os pido que no me preguntéis porque en ningún momento he dicho que iba a hablar de mí», explicaba Borrego.

Ha comentado cómo se encuentra tras semanas desaparecida

Ha vuelto no para hablar de ella, sino de su hermana, que fue operada recientemente. «Ha salido todo bien, era una intervención que estaba prevista desde hace tiempo, esperamos que sea la última. Ella está en casa, gracias a Dios. Tiene las molestias normales, es una mujer fuerte», comentaba sobre su Terelu.

Apoyando a su hermana tras la operación