La presión a la que se ha sometido Carmen Borrego en las últimas horas le ha jugado una mala pasada. Este jueves, durante la emisión de ‘Sálvame‘, la colaboradora ha sufrido una crisis de ansiedad tras escuchar las durísimas críticas de sus compañeros por la exclusiva que ha ofrecido anunciando el embarazo de su nuera. El más severo con ella ha sido Kiko Hernández, que le ha espetado: «Carmen ha preferido hacer una exclusiva antes que escuchar a su hijo, que te ha dicho: ‘Mamá, no lo hagas’. Tu hijo hoy se está comiendo 50.000 medios porque tú no has sabido decir que no a la pasta». Sus palabras han hecho estallar a la malagueña.

Rota, ha dicho entre sollozos que no aguanta más:«Lo estoy pasando fatal, no puedo ni respirar. Mi hijo está nervioso, lo está pasando mal. No hemos cometido ningún delito, no hemos matado a nadie… Lo hecho, hecho está». Sofocada y nerviosa, ha necesitado unos minutos para reponerse: «Es mi hijo, pero no puedo con esto, porque me hace daño. He reconocido absolutamente todo, pero no puedo más. He metido la pata como madre. Nunca me he equivocado como madre, pero ahora sí». La exclusiva que ha ofrecido en ‘Lecturas’ adelantando que su nuera espera su primer hijo en común con su hijo no ha sido del gusto de la pareja.

El doloroso momento que atraviesa Carmen Borrego

«Mi hijo me ha pedido que no estuviera hoy aquí. Me ha pedido que dejara mi trabajo. Yo le he dicho: Lo siento, hijo mío, pero tengo que trabajar. Seguramente hubiera sido lo más cómodo, pero si lo hubiera hecho me hubiera parecido de una cobardía que no estaba dispuesto a aceptarlo», ha reconocido. «Mi hijo no me puede pedir a mí que yo no venga a trabajar».

Tan mal se encontraba Carmen que Terelu Campos ha llamado en directo para tranquilizarla y salir en su defensa. «Todos sabíamos que iba a salir esto. Todos sabemos dónde trabajamos. A Paola la he visto dos días en mi vida y no me puedo pronunciar porque no la conozco. Pongo mi mano en el fuego que mi sobrino no quiere tener prensa todos los días».

«No voy a hacer leña del árbol caído, porque bastante leña hay», dice

Ha sido una tarde muy tensa para Carmen Borrego, quien ha entonado el ‘mea culpa’ públicamente tras comerciar con la noticia del embarazo de su nuera. “Vengo a dar la cara, he dado una exclusiva y no me voy a esconder… Asumo cada palabra de lo que he dicho. ¿Que es desafortunado? Sí. ¿Que no está dicho con esa intención? No”, decía al arranque del programa, dispuesta a pedir perdón. También ha dejado claro que no desea abrir una guerra con su hijo y la mujer de este: «No voy a hacer leña del árbol caído, porque bastante leña hay. Para mí la noticia del embarazo es una noticia bonita, pero ellos no quieren exponerse».