La malagueña regresará al programa para encargarse de una sección propia: la de defensora de la audiencia. Así han sido las conversaciones para su regreso.

Después de semanas de rumores y especulaciones, por fin se ha confirmado la noticia. Carmen Borrego ha tomado una importante decisión: regresará a ‘Sálvame’. Lo hará el próximo 24 de enero, tras más de un año alejada del programa. Así lo ha confirmado este miércoles David Valldeperas, director del espacio.

La hija de María Teresa Campos vuelve a la que fue su casa no hace tanto tiempo. La colaboradora abandonaba su sillón en abril de 2019 al verse incapaz de seguir soportando la presión que le suponía hablar constantemente de su familia. “No me siento bien. Anímicamente no me siento bien. Me noto mucho más triste. La gente que está pegada a mí me lo nota y me pregunta diariamente qué te pasa, por qué estás triste, por qué no te ríes… Cuando eso te pasa, creo que uno tiene que tomar una decisión», decía entonces.

De momento, la malagueña ha aceptado asumir una sección propia, la de «defensora de la audiencia». Un espacio «blanco» y ajeno a polémicas que ha sido el gancho perfecto para que la dirección del programa haya conseguido su retorno. En cualquier caso, contar con una Campos en ‘Sálvame’ es una baza que seguro, aumentará más aún la cuotas de audiencia. Pero, ¿qué ha motivado su esperada vuelta? ¿Cómo se han producido las negociaciones? Valldeperas lo ha contado, paso por paso, e incluso por orden cronológico.

«Las conversaciones en este caso nunca han sido con ella directamente. Hemos respetado lo que se diría ‘off the record’ o una negociación protocolaria», ha aclarado el director de ‘Sálvame. «En otras ocasiones hubiera sido más directa, pero en este caso hemos optado por la representante».

Las conversaciones con Carmen Borrego para impulsar su regreso empiezan el 4 de febrero. En esa fecha se toma el «primer contacto» por parte de la productora, La Fábrica de la tele. La respuesta entonces es el «silencio», tal y como ha revelado el periodista. Cinco días después, el 9 de febrero, Valldeperas habla con la mánager de Borrego. «Vuelvo a recibir otra llamada de la representante. Me dije: ‘Creo que deberíamos vernos, que deberíamos hablar». El director le deja claro: «Esto es la defensora de la audiencia y no hay nada más que hablar». Pero sí había un detalle importante de qué hablar. De dinero. La respuesta de la representante demuestra el interés de la andaluza y el director ya sabe a ciencia cierta «que jugamos con el beneplácito de Carmen».

«No pide una barbaridad», señala David Valldeperas

Al día siguiente, ante el interés mostrado, «pedimos Alberto y yo a producción: llamad a a la representante de Carmen que queremos agilizar esta historia». Así, «el 10 de febrero se la llama y le trasladan la oferta del programa a la representante y esta se lo transmite a Carmen y se producen enmiendas a la propuesta. Es el juego que siempre hay. Que no pide una barbaridad. Sabemos dónde nos movemos. En el término económico enseguida se llega a un acuerdo. Nosotros le ofrecíamos que probáramos durante un mes. Ella se niega y dice que como mínimo tres meses», ha relatado Valldeperas.

Llegados a este punto, a Carmen Borrego solo le preocupaba una cosa. Con el tema del dinero esta conforme, pero necesitaba algo más. «Una cosa que era innegociable y si no cumplíamos esa cláusula era maquillaje y peluquería para ella”, ha destacado Valldeperas. «Es muy de diva… Decimos que sí porque queremos que esa sección salga adelante».

«La madre lo sabe y está contenta»

El director del espacio ha desvelado aún no saben si el entorno de Carmen Borrego está al tanto de su decisión. «Lo que desconocemos es si esa negociación fluye en la familia. Sabemos que la madre lo sabe y está contenta y esta satisfecha».

Por fin, el día 12 de febrero «se le dice: ok a la pasta, ok a los tres meses y a los rulos, las medias y las brochas.. Pero se produce un silencio. Sergio y Héctor de producción llaman a la representante. Esta responde: “No la puedo localizar”… Hasta hoy, que seguíamos sin respuesta. Nos dice que sí, que hemos llegado a un acuerdo». Fin de la historia. ‘Habemus Campos’ en ‘Sálvame’. El espectáculo continúa.