Carmen Borrego está intentando digerir todo lo que la mujer de su hijo ha dicho de ella. También de su familia, en especial de su hermana Terelu Campos y su sobrina, Alejandra Rubio. Dice que son altivas, dejando claro que no tiene buen concepto de ninguna de ellas. «Alejandra es tontísima. Esa vende a cualquiera», dice Paola Olmedo sobre la hija de Terelu. Horas después de escuchar estas duras palabras, Carmen Borrego se ha mostrado indignada y ha pedido a los suyos que no le relacionen con este pensamiento, pues no se ajusta ni se asemeja en nada al suyo. «Lamento lo que está ocurriendo que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. No lo estoy pasando bien», ha dicho en ‘Sálvame’ tras reconocer que ha llorado al escuchar estos audios tan comprometidos. Justo cuando se iban a publicidad Carmen no ha podido evitar romperse y es que jamás esperó que algo así sucediera.

Carmen Borrego ha tenido que contar hasta 10 para no estallar en pleno directo. No quiere arrepentirse tampoco de lo que diga en la pequeña pantalla, mucho menos si está relacionado con la mujer de su hijo. «Es mejor explotar antes y vaciarte, no quiero coger la puerta y marcharme, tengo que afrontarlo todo», señalaba este jueves. Eso sí, lejos de defender o justificar esta pillada en toda regla, la hija de María Teresa Campos ha lanzado un órdago a Paola, recordándole que no tiene agallas suficientes para criticar a su familia más directa. «Creo que no tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana porque no las conoce», continuaba. Extrañada por el modo en el que se dirigía a ellas, la colaboradora de televisión no entendía que Paola hablara así de alguien cercano. «Está juzgándolas o hablando como alguien que está viendo la tele y juzga a dos personas que no son de su familia», añadía.

Carmen Borrego: «Si me duele alguien es mi hijo»

Pero lo más doloroso para ella es su hijo. Fue hace tan solo unos meses cuando él y Paola protagonizaron una boda que acaparó titulares, siendo poco después cuando Carmen ha sentido en sus propias carnes una tremenda decepción. «Si me duele alguien es mi hijo, mi hermana y mi sobrina y después mi nuera», finalizaba.

Pero ¿qué más ha dicho Paola sobre su suegra? La esteticista en estos audios que han visto la luz habla del físico de Carmen Borrego, en concreto, de su papada. «Mi suegra parece mayor por la forma de vestir. Tiene mogollón de papada… no ha quedado del todo bien», decía ella, unas palabras a las que en un principio Carmen prefirió no dar demasiada importancia. «No veo que esté diciendo una cosa contra mí. Para mí lo que me importa es la felicidad de mi hijo y si mi nuera no me quiere, al que tiene que querer es a mi hijo», respondió Carmen. Lo que quizás no esperaba es que no había escuchado todo al completo.