Este miércoles, la tarde se ha presentado complicada para Carmen Alcayde. Sus recientes declaraciones sobre sus compañeros de ‘Sálvame‘, a los que ha calificado como unos «juguetes rotos», no han sentado bien a sus colegas. Kiko Matamoros, sin ir más lejos, le ha echado en cara que utilice términos como ese o «faraón» para referirse a el, ya que no se considera eso. «Aquí a nadie le han recogido por caridad ni le han reconstruido. Lo digo en nombre de todos los compañeros que hemos formado durante 13 años y pico la plantilla de este programa… No soy ningún juguete roto. Un juguete roto es alguien, como en tu caso, que de repente se encuentra desubicado profesional, social y económicamente porque lo que se creía que era algo para siempre, resulta que era para un rato», le ha espetado el colaborador. «Sabes de lo que hablas porque estás hablando de tu vida. Cuando hables de mi vida habla con más respeto y con más verdad». Minutos después del encontronazo entre Alcayde y Matamoros, Terelu Campos ha intervenido para darle la razón a su amigo y poner las cosas claras: «Me ha sorprendido mucho su respuesta, porque la sensación de lo que tengo yo de un juguete roto debe ser muy diferente a la que tienes tú. Decir que los que trabajamos en ‘Sálvame’ lo somos, que nos han cogido y pegado con pegamento para estar aquí es desmerecer el trabajo de compañeros que llevan en la crónica social años».

«Nuestro trabajo es como una noria, hoy estás arriba estás abajo. Ahora das una vuelta, ahora subes… Todos sabemos que esto forma parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo estable es un trabajo con altibajos. Es un trabajo muchas veces muy gratificante y otras veces muy ingrato, pero lo hemos comprado así. Todos hemos comprado este trabajo así. Creo que cada uno pone sus capacidades, cada uno pone su profesionalidad, su experiencia, los años vividos, lo que sabe, lo que no sabe, todo», continuaba la malagueña. «Tengo la sensación de que tú crees… ¿Crees que Kiko Matamoros es más que tú?».

«Si os habéis sentido ofendidos os pido perdón», dice Carmen Alcayde al escuchar las palabras de su compañera Terelu

«Evidentemente, Kiko Matamoros tiene un rodaje en ‘Sálvame’ que no tienes tú. eso está claro», puntualizaba Terelu. Alcayde respondía rotunda que «no» y que ella «tiene otro bagaje» y que ha hecho cosas que Matamoros «no es capaz» de hacer, como «hacer reír» al público encima de un escenario. Finalmente optaba por pedir perdón a sus compañeros: «Si os habéis sentido ofendidos os pido perdón a todos los que estáis y a los que no estáis y a todos los artistas de España. Quiero decir que esta profesión es muy dura y que hay momentos que estás en tu casa… y de repente suena el teléfono y otra vez estás aquí… Estabais olvidados, lo siento chicos».

«Que a mí no me ha pasado eso. ¡Que no te enteras! He trabajado durante 22 años seguidos en televisión. Y cuando no he trabajado en esto he trabajado en el fútbol. Y como yo «, ha recordado Matamoros. «Tienes una necesidad de protagonismo absurdo. Es tan evidente y tan patente». Finalmente le ha pedido que tenga «un poquito más de gracia con las cosas que dices».

Carmen Alcayde echa a llorar en pleno directo en ‘Sálvame’

Tras la bronca entre Alcayde y Matamoros , el programa ha emitido imágenes de Mónica Hoyos llamando «marioneta de ‘Sálvame’ a la valenciana y que esta trabaja en el programa porque es amiga íntima de David Valldeperas. La aludida se ha defendido: «Llevo siendo amiga de él desde hace muchos años y nunca me ha llamado. Si nos os gusta mi trabajo, que me llamen. Si no os gusta, que no me llamen». Terelu intervenía nuevamente: «Está claro, Carmen, que nadie de los que está porque esta empresa sea una hermanita de la caridad. Esto es una empresa privada y como tal debe ser rentable. Si estamos aquí es porque somos entables para la productora y para el público, que es lo más importante. Al final, si no hay público aquí no hay programa».

Alcayde se venía abajo cuando otros compañeros intervenían en el debate. «No sé qué problema tendrás, pero te crees que haces gracia, pero de graciosa no tienes nada», le espetaba Marta López. «¿Qué te pasa, Carmen? Que llevas una temporada que no eres tú?». Esta contestaba, intentando mantener el tipo: «No me pasa nada. Estáis aquí echando por tierra mi trabajo». Antonio Montero rompía una lanza a favor de Carmen Alcayde: «Es una gran trabajadora, brutal. después del ‘deluxe’ se va a Vigo a hacer un monólogo. Hay que valorarle la capacidad que tiene de trabajar, que es madre de tres niños y lleva trabajando un huevo». Sus palabras han hecho llorar a la colaboradora, que ya no podía más. Entonces Terelu ha recordado: «A veces las circunstancias de mantener a los hijos no son fáciles, a veces son extremadamente complicadas. Carmen ha pasado por circunstancias extremadamente complicadas para mantener a sus tres hijos. Eso quien me lo ha hecho saber ha sido mi hermana. Yo desconocía muchas cosas de Carmen Alcayde. Tienes que estar orgullosa. También estoy con Marta: hay momentos en los que sentimos que te pasa algo, que parece que somos tus enemigos».