El caso de Carlota Pardo, la exconcursante de ‘Gran Hermano Revolution’ que fue supuestamente víctima de abusos sexuales por parte de otro concursante con el que había iniciado una relación no para de dar giros de guion que tienen a todos algo despistados. Este martes 8 de febrero se iba a celebrar la primera vista oral del juicio contra José María López por haberse presuntamente aprovechado de ella cuando tras una fiesta dentro del concurso mantuvo relaciones con la joven, cuando ella estaba aparentemente inconsciente y bajo los efectos del alcohol y tras expresar su negativa a mantener dicho acto al no encontrarse bien. Carlota Pardo estaba citada en dicho juicio en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid para aclarar lo sucedido, pero no se presentó a la vista por un motivo que se escapaba a su voluntad, lo que determinó la suspensión del juicio.

El lío llega ahora cuando la protagonista de esta historia ha ofrecido una explicación del motivo real por el que no pudo personarse en el juico y buscar que se haga justicia. Un motivo que contradice al expresado en un primer momento por su propio abogado, que aducía a “problemas psiquiátricos de gravedad” en la propia sala en la que iba a tener lugar la vista. Aseguraba ante los medios que acudieron a cubrir informativamente la noticia que su representada Carlota Pardo “tiene un problema de salud y no está en condiciones de declarar”. De hecho, añadía que su defendida ingresó en un centro psiquiátrico por su propio deseo el pasado mes de diciembre y que «hasta ayer» creía que se encontraba en condiciones para contar su experiencia, pero que «esta mañana se encuentra plenamente imposibilitada» para hacerlo.

Esto deberán demostrarlo mediante un informe psicológico, como así lo ha solicitado la propia jueza del caso y como pedía el propio abogado, aunque parece que lo tendrán algo complicado, atendiendo a lo que ha dicho ahora Carlota Pardo a través de sus redes sociales. Carlota no ha dicho nada de “problemas psiquiátricos” y en su lugar explica que no puedo estar a tiempo en la primera vista oral porque “ciertos familiares míos cercanos han hecho todo lo imposible para que yo no llegue a Madrid”, comenzaba a explicar la exconcursante de ‘Gran Hermano Revolution’ que fue víctima supuestamente de un abuso sexual y cuyo caso supuso el parón de los realities de anónimos en Mediaset durante cinco años. La joven se quejaba públicamente que económicamente le ha sido imposible estar en el juicio porque “me quedan veinte pavos en el bolsillo”, lo que le dificultaba su traslado a la capital.

Más tarde detalló su odisea para encontrar ayuda para poder personarse en el juicio que mantiene contra José María, que le llevó incluso a ponerse en contacto con Mediaset, entre las “dieciocho llamas” y numerosos “correos” que realizó desesperada a varias personas, al no contar con el apoyo de su propia familia. Eso sí, parece que no le ha importado demasiado, porque restando importancia al decisivo proceso judicial en el que se encuentra inmersa cinco años después de los sucesos que denunció, Carlota Pardo ya ha encontrado en qué refugiarse para no pensar demasiado en los problemas que tiene. Así lo ha expresado ella misma ante sus seguidores, que no daban crédito a sus explicaciones: “Por cierto, como soy una chula desde que nací, fiesta y deporte antes que preocupaciones, ¿dónde está este skatepark?”, preguntaba a sus fans por un espacio en el que poder patinar que parece que ha llamado su atención.

José María López se enfrenta a una posible condena de dos años y seis meses de cárcel, como así solicita para él la Fiscalía, además de una indemnización económica que asciende a los 6.000 euros en concepto de daños morales. Pero para eso primero se tiene que celebrar el juicio, Carlota Pardo debe prestar declaración y la juez tendrá que dirimir quién lleva la razón al respecto, de ahí que por el momento el caso hay que tratarlo con cuidado, dado que aún no hay una sentencia en firme.

