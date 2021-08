Por primera vez, la presentadora ha reconocido estar hundida por la crisis que azota a ‘Sálvame’, así como por las críticas hacia su trabajo como presentadora.

Después de varias semanas en el punto de mira, siendo objeto de constantes críticas por parte de la audiencia como de algunos de sus compañeros de ‘Sálvame‘, Carlota Corredera se ha derrumbado en directo. Superada por la crisis que está atravesando el programa, así como su propia credibilidad como presentadora, la gallega se ha venido abajo durante la emisión del programa. «Ha sido mi peor verano», ha confesado, rota en llanto.

Lo que ha provocado sus lágrimas en directo ha sido una llamada de Jorge Javier Vázquez. El presentador, que ultima sus vacaciones «por el el Mediterráneo», ha intervenido en el espacio de Telecinco para manifestar su preocupación por los últimos acontecimientos que tanto han afectado al magacín. «Estoy muy bien, descansando y un poco inquieto por lo que está sucediendo», admitía. «En todos los años que llevamos de programa no recuerdo un terremoto tan profundo, creo. ¿Cómo lo estás viviendo? Creo que está siendo complicado», le ha preguntado a su compañera.

Carlota Corredera se rompe al confesar «el desgaste personal y profesional» que atraviesa

La de Vigo no podía reprimir sus nervios. «Tengo muchas ganas de hablar contigo porque seguro que me va a ayudar. Ayer me dieron mi primer premio y dije que era un premio que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional porque, efectivamente, lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura. A unos más, a unos menos. No te lo voy a negar, este verano para mí personalmente ha sido mi peor verano en ‘Sálvame’… Estoy fatal».

El de Badalona, sereno, se dirigía a ella para tranquilizarla: «Para superar este tipo de situaciones, y yo he pasado varias, lo fundamental es reconocerlo y decirlo en público. Y no intentar esquivar la crisis y decir ‘estoy fatal y todo esto me está afectando’. Coges aire otra vez, impulso y continúas. Me parece muy valiente decir que no estás bien. Me parece una señal de gran valentía». Sus palabras emocionaban tanto a la presentadora que era incapaz de darle una respuesta, y seguía llorando.

«Carlota, entiendo perfectamente por lo que estás pasando. No solo implica a los que lo vivimos. Salpica a toda la familia también. Cuando uno está solo se vive con más tranquilidad y mejor. También tienes que preocuparte de que los que están a tu lado intenten no sufrir», insistía Jorge Javier. «Entiendo que a veces tienes un traspiés y tienes que entenderlo… El hecho de que te estén dando hostias sin parar…»

El consejo de Jorge Javier a Carlota para superar esta crisis

Jorge Javier le ha recordado a Corredera que «no es la primera vez» que un programa o presentador tiene que hacer frente a una situación adversa. Es algo que conoce bien y por eso conoce algunas pautas para sobrellevar el temporal. «Uno en este tipo de situaciones tiene que sentarse y decir: ¿Qué está pasando? Hablar con uno mismo. Y decir: ‘A lo mejor tengo que cambiar en esto, decidir a quién escuchas o seguir adelante con todas las consecuencias. Todo esto al final enseña muchísimo«, destacaba. Corredera, por su parte, apuntaba: «En esta etapa de caretas fuera… Tu opinión pesa muchísimo. Cualquier cosa que digas afecta a todos los que estamos aquíLa catarsis definitiva es cuando tú te mojas».

Antes de despedirse, Jorge Javier transmitía palabras tranquilizadoras a su colega: «Espero que todo esto sea positivo. Cuando cambió ‘Aquí hay tomate’, un día me dijeron: ‘Se acaba el programa’… En estos momentos estoy feliz con ‘Sálvame’. Estoy feliz con el programa. El programa es un fiel reflejo de la vida y jamás me había sentido tan identificado con un programa. Y quiero luchar por él y que todos luchemos por él. Y que sigamos entreteniendo y que sigamos acompañando a la gente. Las dificultades lo que nos hacen es unirnos, plantearnos cosas, luchar y seguir adelante.Lo importante es seguir adelante y seguir siendo felices. Te envío todos mis besos. Muchísimo cariño. Recuerda que todo esto pasará».

«Tengo agujetas del patriarcado», dice la presentadora

Finalmente, la presentadora confesaba ante sus compañeros que no está pasando un buen momento: «El desgaste personal y profesional tiene mucho que ver con la serie de Rocío y con el posicionamiento. Tengo agujetas del patriarcado».