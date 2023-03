Carlota Corredera lleva ya un tiempo fuera del plató de 'Sálvame'. Sin embargo, sigue manteniendo muy buena relación con algunos de sus compañeros. Así se se lo han demostrado a la gallega durante la visita de esta al plató del programa 'Gente maravillosa' en Canarias. La presentadora de televisión llevaba un tiempo sin dejarse ver en un programa y su visita a la televisión canaria ha empezado con un momento de lo más emotivo, ya que ha llorado por el gesto que han tenido con ella David Valldeperas y Belén Esteban.

En el plató de televisión de este programa han aparecido de repente muchas caras de personas que ella conoce y con las que tiene una relación muy cercana. Han querido tener un bonito detalle con ella y se han unido a una videollamada múltiple. No podían hablar, pero sí podíamos ver sus caras. Carlota ha ido reconociendo a cada una de las personas, pero se ha puesto muy nerviosa. "Hay gente a la que quiero muchísimo. Pero muchísimo. No sé por dónde empezar. Estoy viendo a una persona que además es de aquí. Estoy viendo a Belén Esteban, por favor, Valldeperas... Belén está llorando, no puede ser... Belén no llores. El título del programa es tal cual, porque toda la gente que está ahí es gente maravillosa, de verdad. Qué guapos, os quiero. Gracias", ha empezado diciendo entre lágrimas.

Belén Esteban y David Valldeperas sorprenden a Carlota Corredera

Aunque había mucha gente, la presentadora de 'Gente maravillosa' ha destacado la presencia de Belén Esteban, que no podía evitar las lágrimas. La 'princesa del pueblo' estaba muy emocionada por ver a su amiga de nuevo en televisión. Ya no trabajan juntas, pero su presencia ha demostrado que siguen manteniendo relación fuera de los platós de Telecinco. Parece que siguen quedando y que entre ellas hay una amistad muy fuerte. Lo mismo ocurre con David, que durante un tiempo fue su director. A día de hoy siguen organizando quedadas para ponerse al día.

"Con la cantidad de amor que acabo de recibir... estos haters por siempre por favor", decía Carlota Corredera antes de dar paso a la cabecera del programa. "Menudo arranque, nunca había estado en un plató con tanta gente que me quiere en una pantalla. Qué maravilla", termina diciendo antes de dar comienzo a la entrevista.

Su vida dio un cambio radical desde el día que se puso delante de las cámaras

"Nunca estás preparada para cambiar de detrás de las cámaras a delante. Y tampoco estás preparada para la reacción de la gente. Me costó mucho que no le puedes caer bien a todo el mundo, o no todo el mundo te tiene que querer... No puedes caerle bien a todo el mundo, pero a mí me pareció tremendo que hablarán de mí a través de la pantalla. La gente mala existe. Cuando recibes esos ataques, las consecuencias no existen. Las redes tienen una responsabilidad. Yo voy a terapia todas las semanas porque gestionar que hemos estado arriba y otros abajo. Si esto me llega a pasar con 20 años, igual hubiera tenido un final muy feo", ha empezado diciendo Carlota Corredera sobre su experiencia con las redes sociales. Además, ha querido compartir con todos la herramienta que ha puesto en marcha en sus redes sociales para evitar ver insultos que le hacen sus seguidores más duros. La presentadora de televisión ha limitado algunas palabras para que no le salgan en sus publicaciones. Está claro que ha buscado la manera para protegerse.