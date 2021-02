«No todo el mundo está preparado para trabajar en este programa», ha reconocido la presentadora al leer la carta con la que su compañera iba a anunciar su marcha.

Este viernes, Carlota Corredera ha podido leer la carta que preparó Anabel Pantoja para anunciar su marcha de ‘Sálvame’. Una carta con la que hace apenas 24 horas estaba dispuesta a decir adiós a su trabajo como colaboradora y que no llegó a leer al completo ya que David Valldeperas, director del programa, le pidió que se tomase unos días de reflexión antes de dar el paso definitivo.

«Siento debilidad por Anabel Pantoja», ha confesado la presentadora. Valldeperas le ha dado la oportunidad de leer de manera íntegra el texto que redactó la sobrina de Isabel Pantoja y que no llegó a pronunciar. «Me da cosita», reconocía tras conocer su contenido.

«En esta carta hace autocrítica»

«Ella no hubiese sido capaz de leer la carta sin emocionarse. Fíjate que le hemos dicho muchas veces que no hace autocrítica, que es una inconsciente. Y creo que en esta carta hace autocrítica y en algunas cosas es bastante dura con ella misma», decía. «Solo voy a decir una cosa, y lo digo en serio. No he podio hablar con ella, porque he estado muy liada estos días, pero ella lo sabe. Pero me gustaría que ella hiciese un «pause», que se escuchase bien, que hiciese reset».

En su reflexión, la gallega ha reconocido que quizás Anabel no tenga madera para aguantar la presión del programa. «A lo mejor es verdad que no todo el mundo está preparado para trabajar en este programa. A lo mejor trabajar en ‘Sálvame’ no la hace feliz. Y no sería ni la primera colaboradora ni la última que se acaba bajando de este barco. Ahora en marzo vamos a hacer 12 años».

«Me gustaría que descansase y se lo piense»

«Yo a la gente que quiero bien quiero que sean felices. Y a Anabel la quiero bien. Si Anabel no es feliz aquí, que le vaya bonito. Me gustaría que descansase y se lo piense», añadía. Carlota Corredera cree que ahora lo mejor para su compañera es tomar unos días para aclarar sus ideas y valorar si realmente desea abandonar su sillón.

Kiko Matamoros también ha expresado su opinión sobre el deseo de Anabel Pantoja. «A mí trabajar con ella no me supone ningún quebradero de cabeza. Me resulta desagradable, pero entiendo que no tenemos que comulgar con las ideas de todo. Yo como persona la respeto profundamente, igual que al resto de compañeros. Y quiero que en la vida le vaya lo mejor posible».

«Si tiene que volver la recibiré con los brazos abiertos», dice Kiko Matamoros

«Yo sé, porque lo he hecho, yo me he ido y necesité un año y medio largo para volver. Llegó un momento es que no era feliz trabajando. Estaba desmotivado y no estaba a gusto. Y tenía mucho que ver con mi situación personal. Nadie es ajeno y cuando te llevas un problema a casa lo mejor es no venir. No compensa«, añadía. «Si tiene otras formas de ganarse la vida y de estar en el mundo y de estar más tranquila, ojalá que sea así. Y que sea feliz. Y si tiene que volver la recibiré con los brazos abiertos».

El colaborador también ha respondido a las quejas del equipo de redacción de ‘Sálvame’, que lo han acusado de ser antipático y de no saludar a nadie cuando llega al trabajo. «¿Qué no saludo a los compañeros al llegar? ¡Que me lo digan a la cara», se quejaba. «¿Por qué voy a tener problemas? La relación (con los compañeros) es de respeto y cuando algún compañero me ha pedido un favor lo he hecho. Con una compañera que hizo un video de mi expareja bastante despectivo sí fui crítico cuando se emitió y dije lo que pensaba. Pero no recuerdo mucho más. Y no sé ni quién fue quien lo hizo. No puedo personalizar. Me parece muy injusto oír eso. Si de verdad han dicho eso no me interesa aclarar nada, que lo sigan pensando. Yo seguiré siendo como soy. El resto de mis compañeros siempre saludo a todo el mundo. No he perdido con nadie las formas. A algunos lo mismo ni los conozco».