Si durante estos meses se ha hablado de la ‘maldición‘ de ‘Sálvame‘ tras las caídas de varios de los colaboradores, parece que otro de los programas de la cadena tampoco está pasando por su mejor momento. Carlos Sobera se ha convertido en el único presentador disponible para las diferentes galas de ‘Supervivientes‘ que, además, precisamente esta semana ampliaron a una más. El presentador se ha visto obligado sustituir a sus dos compañeros, Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez después de que ambos hayan dado positivo en coronavirus. Algo que ha hecho que Sobera haya hecho un cuatriplete durante esta semana, que ya se toma con humor esta situación aunque ha querido mandarle todo el cariño a sus compañeros.

«Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Bienvenidos todos a ‘Supervivientes'», comenzaba diciendo el presentador al comienzo de la gala. Segundos más tarde, ha querido enviarle un mensaje repleto de cariño a su compañero, Jorge Javier Vázquez, el encargado de ponerse al frente en las galas de los jueves. «Lo primero que vamos a hacer… porque todo el mundo va cogiendo enfermedades, el maldito Covid, caí yo y también nuestro querido Jorge, está medianamente bien, sigue dando positivo, pero está bien», dice el presentador de ‘First Dates’.

Carlos Sobera le manda un mensaje de cariño a Jorge Javier tras el positivo en covid

Tan solo unas horas antes de que comenzara la gala, Mediaset enviaba un comunicado anunciado el positivo de Jorge Javier. «Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del ‘Sálvame Mediafest’, hoy será sustituido en la gala de ‘Supervivientes’ por Carlos Sobera y mañana estará al frente del ‘Deluxe’ María Patiño», rezaba el mismo. De momento, Jorge Javier no se ha pronunciado al respecto. Es cierto que llamó especialmente la atención que durante el concierto de este jueves fuera Nuria Marín, junto a Adela González, la encargada de presentar el ‘Mediafest’ a pesar de que estaba anunciado Jorge Javier. Sin embargo, no quisieron decir nada al respecto.

Pero como hemos dicho anteriormente, Jorge Javier no es el único positivo en covid de los presentadores de ‘Supervivientes’. Ion Aramendi también se contagió y Sobera tuvo que sustituirlo el pasado domingo. En esta ocasión, el presentador entró en directo a través de una videollamada y admitió que había pasado unos días complicados debido a los síntomas. Eso sí, ahora se encuentra perfectamente. «Ya estoy saliendo», dejaba claro. El presentador de ‘First Dates’, además de desearle una pronta recuperación, ha querido hacer una broma para animar a su compañero: «Me temo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco, ya verás…». Desde SEMANA le deseamos una pronta recuperación a ambos presentadores.