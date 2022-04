Después de varios meses alejado del foco mediático, Carlos Lozano ha vuelto a reaparecer en televisión. El presentador ha regresado por todo lo alto a ‘Viernes deluxe‘ y ha tomado las riendas del programa. En concreto, se ha convertido en el maestro de ceremonias del espacio de Telecinco mientras que Jorge Javier Vázquez estaba ausente.

A pesar de que ha sido por muy pocos minutos, Carlos Lozano se ha convertido en el presentador de ‘Viernes deluxe’ en su reaparición en televisión. «Volver a presentar y hacerlo ni más ni menos que en el ‘Deluxe’. ¿Teníais ganas de verme o no?«, arrancaba el presentador. Un breve inicio que era interrumpido por María Patiño, quien le cortaba para dar la bienvenida a Jorge Javier Vázquez (que estaba junto a Pocholo en una caravana). «El hecho de que presentes a Kiko como el gran Kiko Matamoros… Te has quedado caduco. Aquí hay una nueva generación que está naciendo. Vamos a recibir al presentador real del programa», insistía la periodista.

Carlos Lozano se ha convertido en uno de los invitados del ‘Deluxe’ después de que durante toda la semana se hablara de él en ‘Sálvame’ y del hueco que este podría tener todavía en la pequeña pantalla. El presentador asegura que no entiende que le llamen «juguete roto» y hace hincapié en que está deseando volver a ponerse frente a las cámaras. «Nos hacemos mayores. Llevo 37 años y es normal que vengan nuevas generaciones. pero no voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería. He hecho audiencias que ahora no se hacen y grandes formatos, como OT. ¡Qué bonita esa pasarela!», expresaba.

Carlos Lozano se pronuncia sobre la polémica de Rosa López

Hace unas semanas, Rosa López concedía su entrevista más personal a Jordi Évole y llegaba a confesar que siempre pensó que ganó ‘Operación Triunfo‘ por pena. Unas palabras a corazón abierto en las que también recalcaba el alto precio que tuvo que pagar por estar en el foco mediático. Una impactante entrevista en la que también reveló cuáles fueron sus grandes mentiras para poder entrar al programa: «Entré en OT y lo primero que me dijo mi madre era que dijera que vivíamos en Armilla (Granada). Pero yo soy de una barriada de Granada, Almanjáyar, soy poligonera. Yo vivía junto a unos jardines preciosos pero mi madre no nos dejaba salir porque era un barrio complicado. En parte lo de Armilla (fue para no dar mala imagen). Era sufrimiento de unos padres para que no sufran sus hijos, para que no les traten mal».

De la misma forma, sobre cómo gestiono el éxito insistió en que el ritmo vertiginoso a la hora de publicar canciones «fue una locura». «Grabé un disco, prácticamente dos canciones por día sin sabérmelas, y ya estaban planeando cómo seria mi gira, los colores, la ropa que llevaría… Hasta 2004 yo era una locura, sonábamos en radio, había pijamas, calcetines, merchandising… Lo último que sonó en la radio fue ‘Don’t stop the music’ y dejó de sonar. El día que vuelva a sonar en una radio pensaré que lo he conseguido. Aunque fuera solo un día. Para mí es un reto… a estas alturas», comentaba.

Sobre estas palabras, Carlos Lozano ha asegurado que nunca podrá decir una mala palabra sobre los concursantes de la primera edición del talent musical e insistía que nadie supo gestionar el éxito que supuso aquello. «Fue un ritmo trepidante. Fue un fenómeno social. Hay muchas personas que no aguantaron ese ritmo tan brutal. Me hacía diez galas a la semana. Yo mismo estaba agotado. Todos esperábamos que Rosa fuera cantante de gospel, pero creo que su productor se equivocó», se lanzaba a opinar. El presentador también ha insistido en que la joven le daba ternura y esta lo pasaba mal en todas y cada una de las galas del talent de La 1 de TVE: «La pobre siempre estaba llorando, es muy buena persona y siempre estaba fatal». Ante esto, Kiko Matamoros ha querido señalar a un culpable y ha asegurado que fue el padre de la interprete de «Europe’s Living A Celebration’ quien quiso hacer una fortuna a costa de su hija: «El problema de Rosa era la figura de un padre muy controlador que no sabía del negocio».

Te interesará saber...