Santi Millán, Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez, así como el público allí presente ovacionó a la presentadora de ‘Sálvame’.

‘Got Talent España’ ha comenzado su andadura en Telecinco este viernes con las primeras audiciones. La sexta temporada ha estado marcada por las restricciones debido a la emergencia sanitaria y por la notable ausencia de Paz Padilla. Durante el tiempo en el que ocurrían la primera parte de las grabaciones del programa presentado por Santi Millán, la presentadora de ‘Sálvame’ hacía frente a uno de los golpes más duros de su vida, la pérdida de su marido, Antonio Juan Vidal. Por ello, en su estreno, el también actor de ‘El Pueblo’ le quiso mandar un cariñoso mensaje a su compañera de fatigas.

Tras presentar al jurado del programa, compuesto por Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide, Santi Millán, con la mano en el corazón, no pudo evitar contarle al público allí presente, muy limitado todo sea dicho, el motivo de la ausencia de Paz Padilla. «Desde aquí, Paz, un abrazo enorme y un beso de parte de todo el equipo. Por motivos personales no se ha podido reunir con nosotros en esta primera fase de las audiciones, pero se incorporará en las semifinales y en la final», aseguró emocionado.

Tras sus palabras, tanto el jurado como el público le dedicó una cariñosa ovación a la presentadora que tantas sonrisas ha sacado a lo largo de todo este tiempo. Asimismo, Edurne se mostraba de lo más emocionada y no podía ocultar sus ojos visiblemente vidriosos.

«Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me esperaron»

El pasado miércoles, durante la presentación del programa, la presentadora de ‘Sálvame’ desvelaba que se había planteado si volver o no al espacio de Telecinco. «Es un programa de emociones y yo estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo. Me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias maravillosas», contaba. Asismismo, la de ‘La que se avecina’ hacía hincapié en que esta sexta edición era muy especial debido a todos los estragos que había dejado la pandemia en las personas: «Vamos a ver muchas historias porque ha marcado mucho y no va a dejar a nadie indiferente». Durante la rueda de prensa, Paz Padilla también quiso tener unas palabras de cariño para su equipo: «Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me esperaron«.

Así, ‘Got Talent’ ha vuelto este viernes al prime time de Telecinco. El buque insignia del grupo de comunicación de Paolo Vasile verá en Antena 3 su principal rival con el estreno de una de sus nuevas bazas de cara a la nueva temporada, ‘El Desafío’. Producido por Pablo Motos y presentado por Roberto Leal, el espacio de Atresmedia en el que ocho famosos se someterán a exigentes pruebas cada semana y serán valorados por un jurado de excepción: Juan del Val, Tamara Falcó y Santiago Segura.