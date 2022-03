Christian Gálvez y Patricia Pardo han confirmado su relación y ya no esconden su amor. Este fin de semana, el presentador de ‘Alta Tensión’ le ha dedicado unas bonitas palabras a su nueva compañera de vida y estas no han pasado desapercibidas. Sin embargo, son muchos los que han puesto el grito en el cielo debido a que su declaración de amor llegaba después de saber que su expareja, Almudena Cid, estaría pasándolo mal por toda la situación. Ante esto, Emma García ha querido mandarle un cariñoso mensaje a la exgimnasta olímpica.

«Tú, Pati, alimentas mis cinco sentidos. Todo se reduce a la última persona en quien piensas cada noche y ahí es donde tú estás», decía este sábado Christian Gálvez en su programa de ‘Cadena 100’ para confirmar su relación con la periodista. Una declaración de amor sobre la que han opinado todos y Emma García no podía ser menos. En concreto, la presentadora se ha mostrado muy contenta por el hecho de ver feliz a su compañero y ha lanzado su deseo. «Que disfrutéis cada minuto, cada momento y cada pasiño», expresaba. Además, aprovechaba la oportunidad para mandarle un cariñoso mensaje a Almudena Cid. «Le mando un fuerte abrazo, le tengo muchísimo cariño«, comentaba.

Unas palabras que llegaban horas después de que el que fuera presentador de ‘Pasapalabra’ gritara a los cuatro vientos su amor por Patricia Pardo. «Esta semana he aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o critiquen, pero también he aprendido que, si no lo doy, puede que hagan cualquiera de las dos cosas. Así que, lo que he decidido, es caminar con libertad, disfrutando cada pasiño. Camino sin prisa, pero con alma. Alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Pati, te digo que son rosas, que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más grande de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, nos recordaremos que lo que importa es la perseverancia y pasión de los jardineros», expresaba.

A pesar de que parece que está bien, Jorge Javier Vázquez, así como algunos colaboradores de ‘Viernes deluxe’, confirmaba que le había llegado que Almudena Cid no estaría atravesando un buen momento puesto que tenía la esperanza de retomar su relación con el presentador. Su mejor terapia ha sido sin duda alguna su obra, la cual le ha ayudado a olvidar, aunque sea de forma temporal, todo el dolor que le han acompañado estos dos últimos meses.

Tal era el impacto para Almudena al conocer que su ex había rehecho su vida que dejaba de seguir a Christian Gálvez en sus redes sociales. No borraba, a diferencia del que fuera presentador de ‘Pasapalabra’, todas las fotos que tenían en común, aunque intenta mirar hacia adelante. La que fuera gimnasta olímpica quiere volver a sonreír junto a los suyos y está previsto que se firme próximamente su divorcio. Su entorno más directo ha confirmado a SEMANA que todavía no se ha rubricado, aunque desean que sea pronto para que ella pueda dar carpetazo a esta historia y continuar con su vida.

La familia de Almudena Cid rompe su silencio con SEMANA

Los que conocen a Almudena no se explican el fin de su relación, puesto que el matrimonio parecía estar en perfectas condiciones y nada hacía sospechar lo que sucedió a finales de año. Muy pocos conocían los entresijos de su ruptura hasta que SEMANA ha contado, según la versión de la familia de Almudena Cid, cómo sucedió todo. «Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué», nos aseguraron. Están dolidos, ya que le tenían un gran cariño y nunca hubieran imaginado este final para un matrimonio que parecía idílico. Ahora el presentador está inmerso en sus compromisos laborales y en su relación con la gallega, la cual le tiene profundamente ilusionado. Desea que esta incipiente historia de amor funcione, al igual que Patricia Pardo, que ha rehecho su vida tras separarse del padre de sus hijas.