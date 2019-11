Brays Efe ha sido el último invitado en ‘La resistencia’ de David Broncano para promocionar su obra ‘Las cosas extraordinarias’ en el Teatro Lara de Madrid. El actor estaba deseando ir al programa y por fin ha cumplido su sueño. Haciendo gala de su naturalidad y sentido del humor, ha estado muy cómodo durante la emisión.

Lo primero que ha hecho nada más llegar es entregar un regalo al presentador, una costumbre que tienen todos los invitados. Y no, no ha sido una taza, sino algo mucho más original lo que le ha llevado Brays. El actor de ‘Paquita Salas’ le ha llevado una caja con papel de burbujas. Explotarlas es una de sus cosas favoritas: «¿A quién no le gusta el papel de burbujas?».

Y como es habitual en el programa de David Broncano, no podían faltar las preguntas sobre el dinero que tiene en la cuenta el invitado, así como las veces que ha mantenido relaciones sexuales en el último mes. Y Brays Efe no ha decepcionado, porque ha contestado las preguntas con todos los detalles.

De hecho, Brays ha demostrado ser uno de los invitados más transparentes y ha dado un paso más en la confesión del dinero que tiene: «He hecho una captura de pantalla a mi cuenta. Tengo ahora mismo en mi cuenta 128.856, 43 euros», desvelaba a David Broncano, que se quedaba muy sorprendido por la precisión del dato.

Tras la confesión, Brays ha querido hacer un inciso para aclarar por qué tiene esa cantidad de dinero en el banco: «He de decir que es la mayor cantidad de dinero que he tenido en mi vida. Segundo, he pagado a Hacienda una cantidad que nunca había tenido y que hace un año y medio, estaba en números rojos».

Al tener la captura de pantalla, David Broncano ha podido ir más allá y ha querido ver los últimos movimientos de la cuenta de Brays. «Estoy viendo aquí el pago de hoy de tu compañía telefónica…», empezaba diciendo el presentador. «Ah, sí, que soy de Vodafone», terminaba diciendo entre risas.

Sobre las relaciones sexuales, Brays tampoco ha decepcionado. «Es complicado saber cuántas al mes, porque hay muchas formas de follar, y muchas personas que pueden estar a la vez. Lo he estado pensando, y ha sido como una vez cada tres días en el último mes. De repente una semana no he hecho nada… Yo he dado el dato», zanjaba.