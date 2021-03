«Tout l’Univers» de Gjon’s Tears es la canción que sirve como banda sonora del documental de la hija de Rocío Jurado y parte como favorita para ganar el certamen musical europeo.

Quedan pocas horas para que se emita ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el esperado documental de la hija de Rocío Jurado en el que tras 20 años de silencio contará su historia. Desde que el pasado martes ‘Sálvame’ destapara la existencia de estos explosivos testimonios de la hija de Pedro Carrasco estos no han dejado de acaparar titulares. Entre todos los detalles que se analizan en profundidad se encuentra la canción que sirve como banda sonora de la docuserie. Un tema elegido a conciencia que está causando sensación y que en los próximos meses dará mucho que hablar.

«Tout l’Univers» de Gjon’s Tears es la canción que sirve como banda sonora del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Se trata del tema que representará a Suiza en el Festival de Eurovisión 2021 y que parte como una de las favoritas para ganar el próximo mes de mayo el certamen musical europeo.

El tema en cuestión está elegido por La Fábrica de la Tele a conciencia debido al significado de la misma. En concreto, un año después de la cancelación del Festival, el cantante suizo presentaba la canción como un himno de esperanza que resalta la importancia de no rendirse ante las adversidades que nos trae la vida. «Hay que mantenerse fuertes. Con amor, amistad, fuerza y coraje se puede reconstruir el futuro. En esta situación excepcional es posible que nos redescubramos y reinventemos», explicaba el propio Gjon’s Tears a las pocas horas de lanzar su tema para el Festival.

Una canción que define a la perfección el momento por el que está pasando Rocío Carrasco y que Jorge Javier Vázquez se encargaba de matizar el pasado viernes después de mantener una distendida charla con la hija de Rocío Carrasco. En concreto, el presentador de ‘Sálvame’ hacía hincapié en el tono de voz que tenía la madre de Rocío Flores al hablar acerca de cómo se encontraba ante el inminente estreno. «No tiene nada que ver la Rocío Carrasco de meses atrás que hablaba cansada, agotada, muy triste. Hoy es una mujer enérgica, con fuerza en la voz, relajada e incluso diría que contenta. Me ha dicho que no tiene miedo. Se acabó el miedo y una mujer sin miedo es una mujer poderosa. Creo que está en el punto en el que se ha dado cuenta que después de lo que ha pasado y sufrido que no tiene que pedir nada a nadie», explicaba el de Badalona haciendo hincapié en que este domingo supondrá servirá de punto de inflexión para la hija de «La más grande».

El documental de Rocío Carrasco causa furor entre los seguidores del Festival de Eurovisión

Al comenzar a sonar las primeras notas de la canción de Suiza para el Festival de Eurovisión 2021, los seguidores del certamen musical europeo corrieron a las redes sociales para alabar a Mediaset y al programa de las tardes de Telecinco por el uso y la promoción que estaban haciendo de una de las canciones del concurso. Tachándolo de «una verdadera simulación», fueron muchos los que se lanzaron a aplaudir al grupo de comunicación de Paolo Vasile por hacer publicidad al programa más longevo de la televisión (a pesar de que los derechos de emisión le pertenezcan a TVE).

El documental de Rocío Carrasco ha causado una gran repercusión hasta el punto en el que el propio cantante de la canción se hacía eco en sus redes sociales y agradecía a Telecinco el hecho de usarla. De la misma forma, Gjon’s Tears se mostraba eufórico al conocer que «Tout l’Univers» se hubiera convertido en número 1 en las listas de ventas de España. Lo cierto es que Suiza parte como una de las grandes favoritas para ganar el certamen musical europeo en su 65ª edición. Eso sí, no lo tendrá nada fácil puesto que, además de él, Malta, Italia, Bulgaria y Francia también pelearán por conseguir el ansiado micrófono de cristal.