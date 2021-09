Canales Rivera entró a ‘Secret Story’ ya con la relación rota con Isabel, que tomó la decisión tras conocer que Cynthia entraría al concurso.

El nuevo programa de ‘Secret Story’ ha revelado una noticia bomba sobre Canales Rivera. Y es que el torero entró en el programa ya con la relación rota con Isabel, su ya expareja. Ante el acercamiento de Canales y Cynthia, Isabel ha pedido al amigo del torero que confirme la noticia: rompieron su relación antes del inicio del concurso. Esto es algo que conocía Terelu Campos.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha comentado que ella tenía información sobre este tema. Además, ha dado un paso más y ha asegurado que Isabel tomó la decisión de romper su relación con Canales Rivera cuando supo que Cynthia iba a entrar en el ‘reality’, en el que el torero no termina de encontrar su sitio, según palabras de él mismo.

El amigo de Canales Rivera hablaba con Isabel, a la que Canales Rivera fue infiel, y ha declarado todo acerca de la nueva situación: «He hablado con ella. Está sufriendo muchísimo, porque al final esto no es plato de buen gusto. Me ha dicho que lo mejor era decir que ellos ya no estaban juntos desde hace dos semanas antes de entrar en el concurso. Ya lo habían dejado dos semanas antes», ha comentado José, el amigo del torero.

José, el amigo de Canales Rivera, confirma la ruptura entre Canales e Isabel

Canales e Isabel ya no estaban juntos antes de entrar, por lo que Canales Rivera ha entrado en ‘Secret Story’ soltero. Esto hace entender las palabras del torero cuando hicieron un juego en el salón de la casa. Durante un juego en común con toda la casa, Canales respondía así de rotundo cuando le preguntaban a quién le quitaría el pijama: «¡A Cynthia porque nos quedaron cosas por hacer!».

El acercamiento de Canales Rivera y Cynthia

Canales Rivera y Cynthia Martínez han tomado la decisión de enterrar el hacha de guerra y darse una oportunidad dentro de la casa más vigilada de la televisión. Cansada de la tensión que había entre ellos a lo largo de esta semana, Cynthia Martínez ha dado el primer paso en acercarse a Canales Rivera para poder entablar una conversación y enterrar los fantasmas del pasado. «No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió«, se justificaba el diestro para no entrar a hablar de los detalles de su supuesta relación.

Después de haber solucionado las cosas con su pareja, lo cierto es que Canales Rivera ha entrado en la casa de ‘Secret Story’ dispuesto a dejar de lado la mala relación que podía tener con Cynthia Martínez. El primo de Kiko Rivera se ha propuesto conocer a todos y cada uno de los concursantes, algo que ha provocado que la tensión con la modelo se haya rebajado. «Lo que pase aquí es aquí, cuando salga lo arreglaré o lo intentaré arreglar yo«, sentenciaba el sobrino de Paquirri. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ ha dejado claro que su reencuentro con la concursante tampoco «ha sido tan putada».