La actriz y la expolítica han protagonizado un tenso rifirrafe en los fogones del ‘talent’ culinario de TVE.

En la emisión 7 de ‘MasterChef Celebrity 5’ la tensión entre los aspirantes empieza a notarse. A medida que avanza el programa, los famosos se esfuerzan cada vez más por mantenerse en el ‘talent’ culinario de Televisión Española. Por este motivo también aumentan las tensiones… y los piques entre ellos. Es lo que le ha pasado a María José Charro Galán, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, que ha marcado las distancias con una de sus compañeras, Celia Villalobos.

La exministra de Sanidad y la cantante chocaron en una de la prueba de exteriores. «

La vedette se queja de Celia Villalobos: «No me gustan los imperativos»

«Algunos han entendido lo que es un equipo y otros no», decía, tajante, Villalobos, tras concluir la prueba. «Tengo fama de autoritaria y yo no he venido a pasarlo mal», admitía. La Terremoto, por su parte, ha dejado claro que no va con ella que le hablen «de manera imperativa». La malagueña le respondía: «No me gustan los imperativos, pero si doy una orden la doy y si los demás se enfadan, pues es lo que hay».

«Ella se ha enfadado conmigo porque le he dicho basta ya de imperativos», se quejaba la madrileña. Aunque al final de la prueba se fundieron en un abrazo tras «hacer el pestiño de la paz», las tensiones entre ellas se mantuvo hasta tiempo después. En la siguiente prueba de eliminación no ocultaron que aún quedaba cierto resquemor tras el pique. La Terremoto de Alcorcón se presentaba en el plató con un singular «punto en boca», en su maquillaje facial. Toda una declaración de intenciones hacia su compañera de concurso.

La malagueña, de La Terremoto: «Me parece una tía fantástica»

Villalobos decidía restarle importancia al cabreo entre ellas. «No te ocupes de medio día haciendo días enteros, decía mi suegra. Las discusiones no nos llevan a nada. Todo el mundo tiene derecho a ser como es», confesaba a los miembros del jurado. Y añadía que no siente nada en contra de la artista: «Me parece una tía fantástica y un ser humano extraordinario».