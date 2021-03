Carlota Corredera ha desvelado que varios colaboradores de ‘Sálvame’ recibieron del malagueño una botella de champán de lujo estas Navidades. Y no tuvo ningún detalle con la madrileña, quien no ha ocultado su indignación: «Yo flipo».

Este martes, Carlota Corredera ha desvelado en ‘Sálvame’ que Antonio David Flores hizo un caro regalo a algunos de sus compañeros de programa las pasadas navidades. El obsequio en cuestión eran botellas de Dom Pérignon ‘Vintage’, una edición limitada de este costoso champán francés valorado, según la presentadora, «entre 300 y 600 euros».

Lo curioso de este lujoso detalle del malagueño es que no lo tuvo con todos sus colegas. El ex de Rocío Carrasco fue muy selectivo a la hora de decidir a quién enviaba las exclusivas botellas. Los elegidos eran Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Mila Ximénez. Por tanto, dejaba fuera al resto del equipo del espacio, incluida Belén Esteban. A la madrileña no le ha hecho gracia el gesto del andaluz, al que durante años ha defendido a capa y espada en su guerra judicial contra su exmujer.

Belén Esteban, indignada con Antonio David Flores: «Yo flipo»

La ‘princesa del pueblo’ no entendía que siendo tan próxima a Antonio David, éste no le hubiese enviado en Navidad un detalle. “A mí no me manda ninguna botella. Me he quedado muerta… Tengo que decir que al mes de salir de ‘Gran Hermano’ me manda un ramo de flores», decía.

No me sienta mal que se la mande a mis compañeros, es el detalle… la verdad es que yo flipo”, confesaba. La ex de Jesulín de Ubrique ha recordado que siempre ha apoyado al exGuardia Civil sin esperar nada a cambio: «Lo que hice lo hice porque quise. Es más, cuando venía la niña yo la cuidé. Y lo tengo que decir: yo la quiero. Me da igual. Yo sé cómo soy yo. Esto va en la cabeza y en la penitencia de cada uno. No tengo nada más que decir».

A Belén se le cambió la cara cuando Carlota Corredera confesaba lo que Antonio David le había dicho a un compañero que le preguntó si Belén había recibido también esa botella: “Si quiere una botella como esta, que se la compre”. La colaboradora no entiende a su compañero: «Me parece feo» «Yo me dejé de hablar con Belén Rodríguez por defender a Antonio David. Esos debates… Pero, bueno, no pasa nada. la vida te sorprende. Pero vamos, que yo ya estoy espabilada con muchas cosas», se lamentaba la de Paracuellos del Jarama. «Me parece feo. No porque tenga que mandar nada…». Lo cierto es que el gesto de Antonio David Flores también indignó a Kiko Hernández, quien abandonó el plató al escuchar hablar del tema. “La verdad que no lo entendí, me pareció raro que me metiera a mí en esto… ahora con el tiempo creo que era para que yo me pusiese a su lado y ganar favores», confesaba. «No tenía que haber aceptado esa botella, porque yo solo acepto regalos de mis amigos».

Corredera, por su parte, ha destacado que nunca ha esperado un regalo por parte de Antonio David. Y ha explicado, sincera, que su gesto le parece horrible: «No sé qué precio se piensa que tiene la gente. ¿Qué concepto tiene de ti alguien que te manda una botella, que no es tu amigo, para ganarte, y a la persona que se parte la cara por ti no se la mandas? ¡Qué torpe!».

La colaboradora no entiende a su compañero: «Me parece feo»

La de Vigo también ha comentado que en la primera entrega del documental sobre la vida de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, lo «pasó mal» porque sabía que en algún momento tendría que sentarse a su lado. Era algo que no le apetecía después de escuchar las acusaciones de la hija de Rocío Jurado sobre el supuesto maltrato recibido por parte del malagueño.

«Cuando vi el primer especial lo pasé mal porque no sabía ni siquiera si estaba convocado… Y no sabía si como copresentadora iba a enfrentarme a esa entrevista. No sabía cómo iba a trabajar con una persona de la que he escuchado esas declaraciones. No he dicho que tuviera miedo a nada», destacaba. Asimismo, recordaba que nunca ha tenido un gesto inapropiado con su compañero: «Sabiendo que no es una persona con la que tuviese un feeling y una relación anterior no creo que Antonio David pueda decir que yo le haya hecho vacío o que le haya puesto tardes complicadas o me haya portado mal con él».

Rafa Mora también opinaba sobre las botellas de Dom Pérignon que hizo llegar a Antonio David a Mila, Kiko Matamoros y Kiko Hernández: «Lo haría como agradecimiento porque son los que más se han partido la cara por él». «A mí no me dio nunca ni las gracias», remataba Lydia Lozano.