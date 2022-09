Aunque se podría creer que la reina Isabel II de Inglaterra ya descansa en paz junto a su marido, el duque de Edimburgo, tras haber recibido sepultura este lunes 19 de septiembre, lo cierto es que no es así. Su memoria sigue muy latente entre los británicos, pero también fuera de su territorio y no precisamente para ensalzar su figura, sino más bien para todo lo contrario. Bien es cierto que fueron once días intensos desde que se produjo su muerte en Balmoral, hasta que finalmente fuese enterrada en la capilla de San Jorge, en Londres. Pero el hecho de que Karlos Arguiñano se permita la licencia de bromear sobre ello no ha sentado nada bien entre los fieles admiradores de la soberana.

El veterano cocinero ha vuelto a hacer de las suyas en su programa de Antena 3, ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ sacando a relucir su característico sentido del humor que tanto gusta a sus fieles. Sin embargo, suele pasar que quien juega con el humor a veces termina por enfadar a otros, como así ha sucedido al poner a la reina Isabel II como diana de sus chanzas: “¿Qué me decís de la reina de Inglaterra? Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. Han movido bien a la abuela, ¿eh? ¡Estará quejosa!”, bromeaba Karlos Arguiñano haciendo alusión a los diez días en los que el féretro de la soberana fue velado en distintos puntos de Reino Unidos hasta llegar a Londres para recibir finalmente sepultura.

En las redes sociales el vídeo de su chanza sobre Isabel II ha provocado un agrio debate, entre aquellos que denuncian que se trata de una declaración de “mal gusto” o “irrespetuosa”, mientras que otros tratan de apaciguar las aguas y destacar que era simplemente una broma inocente y recuerdan que uno de los encantos de Karlos Arguiñano son sus chistes. Vea el vídeo y opine usted mismo. Por cierto, ya en tu kiosco el último adiós a la reina Isabel II y la tensión entre los Reyes y los Eméritos en el funeral, en SEMANA.