La colaboradora ha negado su regreso al programa de Telecinco: “Es cierto que ha habido negociaciones, pero no hemos llegado a un acuerdo”.

Esta tarde, David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, ha anunciado una importante noticia para el programa: Carmen Borrego regresa al programa de Telecinco. El periodista comunicaba la buena nueva a bombo y platillo, contando con todo lujo de detalles cómo se ha producido la negociación con la hija menor de María Teresa Campos. Incluso adelantaba la fecha de su retorno: el próximo 24 de febrero. Pero nada más lejos de la realidad. Porque apenas unos minutos después de hacerse pública su posible vuelta, la malagueña ha negado la mayor. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la colaboradora no ha cerrado aún la negociación con la dirección del programa, por lo que aún es pronto para hablar de su vuelta. De momento, no se puede confirmar que vuelva a sentarse en el magacín de Telecinco.

Borrego: «No hemos llegado a un acuerdo»

«No es cierto que vuelva a ‘Sálvame», ha zanjado Borrego a nuestra revista. “Es cierto que ha habido negociaciones, pero no hemos llegado a un acuerdo”, ha asegurado cuando nos hemos puesto en contacto con ella. Aunque no ha querido entrar en más detalles, ha dejado claro que aún hay flecos pendientes en lo que concierne al aspecto económico del contrato.

Sus palabras contrastan con las declaraciones de esta misma tarde de Valldeperas, quien ha relatado que el tema del dinero estaba más que resuelto. Según el periodista, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha puesto muchas pegas a la oferta monetaria que le hizo La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame: «No pide una barbaridad. Sabemos dónde nos movemos. En el término económico enseguida se llega a un acuerdo». También ha señalado que el pasado 12 de febrero la negociación estaba casi cerrada. «Se le dice: ok a la pasta, ok a los tres meses y a los rulos, las medias y las brochas», ha detallado.

«Lo que desconocemos es si esa negociación fluye en la familia. Sabemos que la madre lo sabe y está contenta y esta satisfecha», añadía Valldeperas, dejando claro que ver de nuevo a la colaboradora delante de las cámaras era ya un hecho.

Aún faltan aspectos por cerrar en materia económica

En conversaciones con SEMANA, Carmen Borrego ha aclarado que ese acuerdo aún no está firmado. Faltan aún detalles y matizar en este sentido, por lo que anunciar su vuelta a la audiencia de Mediaset es precipitado todavía.

Carmen Borrego dijo adiós a su trabajo en ‘Sálvame’ en abril de 2019, después de una mala racha ante las cámaras. Hablar constantemente de su familia en público le pasó factura a nivel personal, así que decidió tirar la toalla y emprender un nuevo rumbo profesional. No podía más con la presión del programa. «Las críticas le han superado y siente que a sus compañeros le molesta su presencia”, decía Carlota Corredera, encargada de anunciar su marcha. “Ha tomado una decisión, dejar ‘Sálvame’ y retomar su vida anterior”.

Borrego dejó ‘Sálvame’ en 2019: «No me siento preparada para realizar el trabajo»

“Es una decisión que no está tomada hace dos días, llevo mucho tiempo planteándome este tema. No sólo por una cuestión mía, que por supuesto, pero cuando tú ves que la gente de tu alrededor sufre, tienes que plantearte muchas cosas”, confesaba Borrego entonces. “Mi marido me ha pedido en varias ocasiones que lo deje para ser feliz”. Desolada y anímicamente por los suelos, admitía sentirse sin fuerzas para continuar: “En este momento no me siento preparada para realizar el trabajo que tengo que hacer y creo que lo justo cuando eso pasa es marcharte”.

“No me siento bien. Anímicamente no me siento bien. Me noto mucho más triste. La gente que está pegada a mí me lo nota y me pregunta diariamente qué te pasa, por qué estás triste, por qué no te ríes… Cuando eso te pasa, creo que uno tiene que tomar una decisión», señalaba.

Ante las declaraciones de Carmen Borrego negando su regreso a ‘Sálvame’ solo nos queda esperar la respuesta por parte del programa, que este jueves, durante el último segmento, celebraba su retorno con bailes y sobredosis de jarana en el plató. Las danzas de bienvenida, de momento, tendrán que esperar.