El 14 de mayo de 2022 España hizo historia en Turín en el Festival de Eurovisión con lo que se conoce ya entre nuestras fronteras como el ‘Chanelazo’. La perfecta actuación de Chanel en representación de nuestro país en el certamen musical más importante del mundo sigue generando titulares diez días después y es que el tercer puesto que logró supone la mejor posición en cuatro décadas. El público español ha vuelto a centrar su atención en Eurovisión y es que durante muchos años ha pasado sin demasiada gloria, lo que provocó que se le diese la espalda y que muchos artistas se negasen a acudir a esta importante cita, por miedo a que su mala posición en el ranking afectase negativamente a su carrera, como así ha pasado ya en incontables ocasiones con artistas reconocidos que caen en el olvido tras su fracaso en Eurovisión. Algo que se temía el mismísimo Bertín Osborne, que rechazó representar a España en el prestigioso Festival, como así ha desvelado por sorpresa en su programa, ‘El show de Bertín’ de Canal Sur.

Bertín Osborne ha sabido mantenerse en la cresta de la ola tanto en su faceta como presentador, como en su papel como cantante. Quizá parte de su éxito pase por no haber ido a Eurovisión y es que le propusieron ser el representante oficial de España y él optó por decir no a la oferta, como así ha reconocido ahora cuando en su programa El Sevilla se arrancó a corear ‘Bertín a Eurovisión’, sin saber que esta posibilidad estuvo puesta sobre la mesa oficialmente, aunque no se materializó ante la negativa del artista. “Fíjate tú, que cuando todavía Eurovisión era Eurovisión, me lo propusieron y dije que no. José Luis Uribarri y la compañía Disco me lo propuso y dije que no, que yo a un concurso de esos no voy ni de coña”.

Para Bertín Osborne, Eurovisión ha perdido el brillo que décadas atrás tenía, aunque son muchos los que opinan que el fracaso español en el Festival no es motivo para restar valor al certamen en sí. “Yo opino igual que Bertín”, decía Vicky Martín Berrocal, apoyando a su amigo en su decisión de rechazar su candidatura a Eurovisión al considerarlo perjudicial para su carrera. No está de acuerdo Laura Gallego, que se declaró fan de eurovisión, y que incluso se propuso como posible miembro del coro llegado el caso de que Bertín Osborne finalmente se animase a actuar ante millones de personas en un espectáculo único en el mundo.

Parece que el cantante no está muy por la labor de subirse a un escenario tan ingente como este, aunque haya comprobado que España cuenta con las mismas posibilidades que el resto de los países participantes de llevarse el preciado micrófono de cristal que supone el premio. Eso sí, todo depende de la apuesta que nos represente y la calidad de la actuación. No se puede ganar llevando cualquier cosa y Chanel, con su Chanelazo, lo ha demostrado.