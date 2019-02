10 Belén hablará cuando sus abogados se lo permitan

Belén Esteban ha acudido hoy al programa de ‘Sálvame’, donde es colaboradora habitual y como era de esperar el tema ha sido el primero que se ha tocado. Aunque es cierto que Belén no quiere hablar mucho todavía de lo ocurrido: “Hasta que no vea a mis abogados y me den el ok, no voy a decir nada. Pero hay muchas cosas que dijisteis ayer y son mentira”, ha dicho enfadada.