Este lunes hemos conocido la muerte de Jesús Quintero. El periodista, conocido por programas como ‘Ratones coloraos’ o ‘El loco de la colina’, ha fallecido este lunes a los 82 años, tras sufrir durante una larga temporada una afección respiratoria. La noticia de su fallecimiento ha provocado un enorme impacto entre sus amigos y compañeros de profesión. También entre los numerosos rostros conocidos que fueron entrevistados por el andaluz. Es el caso de Belén Esteban, que ha recordado su primer encuentro con el comunicador, al que conoció hace años cuando aún se estrenaba como rostro conocido en nuestro país a raíz de su relación sentimental con Jesulín de Ubrique. «A mí siempre me trató súper bien, conmigo muy bien. Me entrevistó hace muchos años, era en este momento mío de empezar… Imagínate», ha recordado.

«Para mí fue un honor que me entrevistara en el año 2006, con esos silencios que siempre le han caracterizado, con ese clima carnoso, con esa luz… Los que hemos tenido la fortuna de nuestra profesión de haber estado y de habernos podido codearnos con los grandes es una fortuna, un privilegio», ha destacado Terelu Campos al conocer el fallecimiento de Jesús Quintero. «Manejaba los silencios con maestría. Era un maestro de la radio. Tenía que haberse quedado allí, en la radio. Por muy sofisticados que fueron sus escenarios, por mus teatrales que fueran, el regalo que te hacían sus palabras y su silencio no era igual que cuando lo hacía desde un micrófono de radio», ha destacado Andrés Caparrós.

«Te hacía sentir muy cómodo», ha recordado Jorge Javier Vázquez al recordar a Jesús Quintero

«A mí me entrevistó cuando estaba en ‘Aquí hay tomate’. Fue encantador. Te hacía sentir muy cómodo», ha contado Jorge Javier Vázquez. «Cuando él te entrevistaba tenías que estar con pies de plomo. Ese día me ofrecieron alcohol para la entrevista y dije que no. Esta entrevista la quiero hacer sobrio. Podías estar dos horas hablando. No sentí que me estuviera tendiendo una trampa. La sentí con mucho cariño. Después de la entrevista me invitó a su casa en Sevilla. Estuvimos allí hasta las cuatro de la mañana con mi representante, José Muro. Luego apareció Ismael Beiro de ‘Gran Hermano’ estuvimos hablando un montón de tele. Él súper respetuoso y cariñosísimo… Ha hecho entrevistas brutales. Cuando te llamaba era como ‘Me ha llamado Jesús Quintero, cómo no voy a ir’.

El comunicador onubense había sido ingresado el pasado 7 de septiembre en la citada residencia para recibir un tratamiento para la enfermedad respiratoria que estaba padeciendo. Su familia no quiso desvelar detalles de su dolencia, pero lo cierto es que tuvo que ser operado de una patología cardiaca en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde llegó a ser ingresado en la UCI. Desde entonces, su estado de salud ha sido delicado y su familia decidió ingresarlo en la residencia Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en Ubrique, en Cádiz. Las complicaciones derivadas de los problemas de salud que llevaba arrastrando desde hace tiempo han hecho que sus últimos días los pasara en este centro médico.

El mítico presentador de ‘El loco de la colina’, creador de múltiples formatos de radio y televisión, ha recibido más de 200 galardones a lo largo de su carrera profesional, entre los que destacan el Ondas Internacional, el premio Rey de España de periodismo» o el Premio a la originalidad periodística.