Llevaban tiempo en son de paz, pero este miércoles la tensión entre ellos ha vuelto a saltar por los aires. Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han vuelto a protagonizar un enfrentamiento por sus diferencias de opinión. En la mesa de debate de ‘Sálvame’ se hablaba de la reapertura del caso por la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva. Un tema que se tratará de manera profunda en el programa de Risto Mejide, ‘Todo es verdad’.

Al abordar esta cuestión, la de Paracuellos dejaba claro que hay determinadas temáticas que no le resultan agradables. Es el caso del fallecimiento del cámara de Telecinco. Ocho años después de su muerte, sus padres han conseguido que se abra una investigación contra el médico forense que examinó el cuerpo del italiano tras fallecer. «Mira, yo es que prefiero no estar en estos temas”, decía la colaboradora. Ante sus palabras, el presentador le lanzaba un severo reproche: “Ahora no quiere hacerlos…”.

“No los quiero hacer porque pienso de una manera y estáis ahí dale que te pego, dale que te pego…”, explicaba Belén. “No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política, no quieres hablar de nada”, se ha quejado el presentador. “No, perdona, el que me dijiste de no hablar de política fuiste tú… decidimos todos no hablar. Yo hago lo que me dicen”, espetaba la madrileña, visiblemente cabreada. “Ojo, yo también, yo también”, le contestaba el de Badalona, que se levantaban de la mesa muy acalorado. “¡No empecemos!”, espetaba la ex de Jesulín. La bronca estaba servida. Y las viejas rencillas del pasado han salido de nuevo a relucir. Las sonadas peleas que protagonizaron en febrero de este año parecían más cercanas que nunca…

La disputa entre Belén no terminó ahí y continuó a lo largo de la emisión del programa. “Tú y yo llevamos muchos años juntos y hemos tenido mil movidas, y unas más gordas que otra», recordaba la colaboradora mientras desvelaban qué presentador o presentadora es el más antipático de Telecinco. “Todas por tu culpa…”, bromeaba el Jorge Javier Vázquez ante la risas del resto de colaboradores. Finalmente parecía que las cosas se calmaban y Belén cambiaba de tema, sin dar mayor importancia a su encontronazo con el catalán. Así, anunciaba que le va de maravilla con su negocio de gastronomía y que en breve expandirá su oferta de productos a mercados fuera de nuestro país: «Dentro de poco ‘Sabores de la Esteban’ se va a conocer internacionalmente».