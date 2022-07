Después de 92 días alejada de la televisión tras romperse la tibia y el peroné en directo, Belén Esteban ha regresado al plató de ‘Sálvame‘. Lo ha hecho aún convaleciente, sosteniéndose en un par de muletas para poder caminar, pero con las pilas cargadas y con muchas ganas de hablar. Han pasado tres meses desde que se sentara por última vez en su sillón. «Se me han hecho muy largos. Te emocionas porque ves a mucha gente que hace tiempo que no ves. He llorado y me he emocionado, soy muy llorona. No he estado bien y ahora quiero mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás», ha confesado. Asimismo, ha respondido a la pregunta más esperada: ¿Qué piensa de la reciente paternidad de María José Campanario y Jesulín de Ubrique? Y se ha mostrado tajante: «No quiero hablar de Jesulín ni de María José Campanario. Sé que a ellos les gusta ni a más gente. Y me debo a una persona… Me alegro mucho de que estén felices. Quiero que ellos estén contentos y bien».

«Estoy muy contenta del bebito y es que no quiero hablar más de eso», ha añadido, sincera. También ha recordado que hace cinco años le prometió a su hija, Andrea Janeiro, que no volverá a hablar públicamente de la vida de su padre, ni tampoco de su actual pareja. El pasado 7 de junio, el torero y su mujer dieron la bienvenida a su tercer hijo en común, un bebé llamado Hugo. La colaboradora ha evitado desvelar cómo se siente su única hija ante la llegada de este nuevo hermano, pero sí ha aprovechado para hacer comentarios que suenan a alusiones a su ex en la mesa de debate del programa. Cree que los padres «deben darle lo mismo a todos sus hijos».

La colaboradora, discreta al hablar del nuevo bebé de Jesulín y Campanario

Lo cierto es que lo relativo al nacimiento del pequeño Hugo está rodeado de un enorme secretismo. Tras convertirse en padres por tercera vez, Jesulín y María José Campanario no han facilitado apenas datos sobre el nuevo miembro de la familia. Han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver a la odontóloga embarazada. Tampoco se les ha visto demasiado en público después de la llegada del retoño.

En su entrevista con Adela González, Belén Esteban ha contado que ha estado muy pendiente del concurso de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’. A ella se dirigía de manera cariñosa el pasado viernes en su visita al plató del ‘Deluxe’: «Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo. Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado».

Belén Esteban rompió su silencio en SEMANA antes de regresar a televisión

En todo este periodo de baja, la de Paracuellos no ha estado desconectada del todo. Hace unos días rompía su silencio en exclusiva en SEMANA tras la caída que la ha mantenido alejada de la pequeña pantalla desde meses. “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. Ha vivido un auténtico calvario: “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”.