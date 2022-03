Llevaba casi un mes sin ir al programa, pero este jueves Belén Esteban ha regresado al plató de ‘Sálvame‘. Lo ha hecho por todo lo alto, recibida por sus compañeros con enorme cariño y con muchas ganas de ponerse de nuevo delante de las cámaras. En su reincorporación al trabajo, la colaboradora ha revelado los motivos de su prolongada ausencia. «He tenido que ver y escuchar de todo. Me fui a hacer cosas de mi empresa. Estuve en Dubai con ‘Sabores de la Esteban’ y cuando vine no me encontraba muy bien. He estado mala, cogí el covid», ha contado a Carlota Corredera. «Lo he pasado mal, me encontraba fatal», ha detallado la ex de Jesulín. «Ni he dejado a Miguel ni he estado hospitalizada».

Pero en su vuelta a televisión, la de Paracuellos también se ha pronunciado sobre un tema del que se ha hablado mucho: el cese de Paz Padilla de ‘Sálvame’. Y es que la cadena ha decidido prescindir de la presentadora. Y es que esta semana se ha confirmado que la gaditana ya no formará parte de la plantilla del espacio. Según ha adelantado ‘Lecturas’, Mediaset ha decidido cancelar el contrato vigente con Padilla “tras el incumplimiento de su obligación como presentadora”, al haber abandonado ‘Sálvame’ una hora y media antes de que la emisión llegara a su fin, el pasado 20 de enero.

«Que quede claro que lo de Paz no ha sido por culpa mía»

“No ha sido culpa e Belén Esteban, yo no deseo nada malo a nadie”, ha sentenciado Belén Esteban. «Quiero que quede claro que lo de Paz no ha sido por culpa mía». La madrileña no ha querido entrar en detalles ni profundizar en este tema del que hasta la fecha ningún miembro del programa se ha pronunciado.

Han pasado 42 días desde que tuvo lugar un tenso cara a cara entre Belén Esteban y Paz Padilla. Aquella tarde, durante la emisión de ‘Sálvame’, la andaluza dio explicaciones sobre la videoconferencia que había mantenido horas antes de las campanadas con otras comunicadoras encargadas de la emisión de Nochevieja en otras cadenas: Anne Igartiburu (RTVE) y María del Monte (Canal Sur). En la conversación que mantuvo con ambas, Padilla aseguraba que “las vacunas no servían para nada” y sus palabras no tardaron en convertirse en virales en las redes sociales.

Belén Esteban, que siempre se ha mostrado muy ‘pro-vacunas’, le recriminaba haber lanzado afirmaciones como esa cuando tanta gente ha fallecido a causa del coronavirus. La aludida se justificaba diciendo que sus palabras se habían sacado de contexto e insistía apoyar la vacunación contra el covid: «Yo solo quiero aclarar la situación en la que me he visto metida y que yo no estoy en contra de las vacunas». Lo cierto es que ninguna de ellas llegó a un acuerdo y Paz terminó abandonando el plató. Y su inesperada marcha del plató es el motivo que apunta Mediaset para su despido.

