Anabel Pantoja lleva meses sin pisar el plató de ‘Sálvame‘, pero la audiencia y sus compañeros aún desean verla de nuevo en pantalla. Tanto los espectadores como sus colegas no descartan la posibilidad de que un día de estos vuelva a su sillón de tertuliana. Pero a medida que avanza el tiempo queda más claro que la sevillana no tiene ninguna intención de ponerse delante nuevamente delante de las cámaras. El posible retorno de la sevillana al espacio de Telecinco ha sido comentado este lunes. Y Belén Esteban se ha mostrado tajante sobre esto. La de Paracuellos es amiga íntima de la sobrina de Isabel Pantoja, y sabe perfectamente que esta no se plantea ponerse ante los focos. «Me encantaría que volviera, pero entiendo que no vuelva. Aquí hemos hablado del padre, y a ella lo que le duele es su padre. No va a volver».

Belén Esteban ha hablado sobre el futuro profesional de Anabel Pantoja con conocimiento de causa. De todos los colaboradores de ‘Sálvame’, la andaluza es una de sus mejores amigas y la conoce muy bien. La ex de Jesulín de Ubrique sabe perfectamente que Anabel ha pasado página con su experiencia en la pequeña pantalla. Tras su paso por ‘Supervivientes 2022’, donde empezó su relación sentimental con Yulen Pereira, desea emprender una nueva etapa, con menos tensiones y con menos estrés que cuando exponía su vida privada y la de su familia en ‘Sálvame’. Prueba de ello es que tras finalizar el reality ha pasado todo el verano viajando con su actual pareja, centrada en él y en los cuidados que requiere su padre, Bernardo Pantoja, enfermo desde hace tiempo.

Anabel Pantoja, centrada en su idilio con Yulen Pereira y en sus negocios

Además, las críticas que ha recibido de sus compañeros le han hecho mucho daño. Se siente dolida con ellos, así como con la dirección del programa. No le parece justo el trato que le han dado y la manera en la que se ha cuestionado su ha dedicado el tiempo suficiente a su progenitor. Todo esto la ha distanciado del programa, del que guarda recuerdos con sabor agridulce. Se siente vulnerable y ahora solo desea dedicarse más tiempo a sí misma, a su nuevo novio, a sus seres queridos y a los negocios que maneja gracias a su éxito como influencer -la siguen 1,7 millones de usuarios en Instagram-.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre fue una fecha señalada para Anabel. Ese día se cumplió su primer aniversario de boda con Omar Sánchez. Su matrimonio solo duró 122 días, pero poco a poco ambos superan la ruptura. Anabel, al lado del jugador de esgrima. El monitor de surf, por su parte, busca refugio en el trabajo. «Ahora estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy feliz», confesaba en ‘Pesadilla en el paraíso’, donde concursa en la actualidad. «No descarto casarme otra vez, no pierdes ese sentimiento, esa ilusión de encontrar a alguien», ha añadido el canario.