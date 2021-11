Ya nos prometieron que la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ iba a ser una de las más fuertes y que juego iba a dar, y la verdad es que no se han equivocado. El programa está al rojo vivo y ya se han destapado las primeras infidelidades. Este lunes se ha celebrado el debate con Sandra Barneda en el plató moderando el mismo y con Belén Esteban como colaboradora. Es la primera vez que se sienta la de Paracuellos del Jarama en esta edición y no ha dejado títere sin cabeza. Al comienzo del programa ha tenido un encontronazo con Fani Carbajo y sus palabras han recibido la ovación del público que se encontraba en las gradas del plató.

Las palabras de Fani contra Suso que no sientan bien a sus compañeros

Rosario y Álvaro ha sido la primera pareja que ha acaparado el protagonismo en el debate de ‘La isla de las tentaciones’. Momento en el que han aprovechado los colaboradores para comentar las idas y venidas de la pareja de Elche. Por ejemplo, Kiko Matamoros asegura que la pareja estaba prácticamente rota antes de entrar en el programa. ¿El motivo? Ambos habían recurrido varias veces a la venganza y a las infidelidades. Por su parte, Suso, tenía una opinión completamente contraria de la de su compañero y cree que, a pesar de los cuernos, la relación todavía puede llegar a buen puerto.

“Por qué no, mira Christofer y Fani, se han perdonado muchas veces y ha triunfado el amor”, decía Suso. Unas palabras que no han sentado nada bien a la propia Fani, que ha estallado contra él y ha hablado de la vida personal del colaborador. “A mí no me compares. Tú también has tenido tus cositas con tu novia Amanda y acabas de volver con ella”, le reprimía la que fuera concursante de la primera edición. Este comentario de Fani no ha sentado nada bien en el plató. A Kiko Matamoros le ha parecido un golpe bajo, mientras que Suso no entendía la reacción de la novia de Cristopher, ya que no era la intención de Suso decir nada malo de la pareja.

Belén Esteban recibe una ovación por su zasca a Fani Carbajo en directo

Pero quien más ha sacado las uñas por su compañero ha sido Belén Esteban. Ni corta ni perezosa, la de Paracuellos del Jarama le ha puesto los puntos sobre las íes a Fani: «A ver Fani, lo tuyo lo hemos visto toda España y de Suso y Amanda a día de hoy yo no he visto nada”, decía. Después, tras un cruce de reproches entre Belén y la exconcursante, la Esteban ha estallado: «Perdona, Fani. ¿Tú has visto alguna imagen de mi marido con alguna tía? Es que yo he visto a tu novio cornudo en dos tentaciones, no te confundas”. Con este mensaje ha recibido la ovación de todo el público.