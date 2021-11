Una tarde más, Belén Esteban ha cargado delante de las cámaras de televisión contra Samanta Villar. Esta semana, la colaboradora ha montado en cólera al escuchar las palabras de la periodista en el programa ‘8Maniacs‘. Allí ha criticado su actitud con el padre de su hija, Jesulín de Ubrique, además de las veces que ha hablado de su primogénita. Sostiene que este tipo de situaciones son «tóxicas» y que los constantes ataques de la madrileña al diestro solo pueden perjudicar a su hija. Las declaraciones de Villar provocaban que la de Paracuellos abandonara el plató de ‘Sálvame’ llorando tras escuchar sus críticas.

Lo cierto es que Samanta Villar ha matizado sus palabras y ha dejado claro que no tiene nada personal contra Belén, a la que considera una mujer «brutalmente honesta». Sin embargo, se ha mantenido en sus trece en lo que a la guerra con el torero se refiere. Afirma que emprender una batalla contra el padre o la madre de un hijo solo puede enloquecer a los hijos.

«Ojalá Jesulín de Ubrique hiciera un documental»

La ‘Princesa del pueblo’, cabreada, le ha enviado un mensaje a Villar: «Mi hija no está enloquecida». Y ha recordado que «mi caso no es como el de Antonio David y el de Rocío… Ojalá Jesulín de Ubrique hiciera un documental». Ella no haría un documental sobre su vida porque «el mío lleva viéndose 20 años». Admite que quizás ha pecado de contar cosas de más, pero en su defensa asegura que solo ha revelado detalles sobre su trayectoria personal. «A lo mejor he hablado excesivamente de mi vida, no de la de nadie. La persona que tengo en común en mi vida se ha sentado ni ha hablado. Pero el día de mi vida esa persona me dio el sitio que me tenía que dar», ha dicho.

«A mí Jesús siempre me ha dado la manutención de mi hija. Lo que creo es que no la ha visto lo que la debería de ver», añadía. De este modo ha repasado ante la audiencia cuáles han sido sus luchas con su expareja.

Ha hablado de la visita de Julia Janeiro a un hospital: «Entiendo a esos padres preocupados por su hija»

Belén ha tenido ocasión también de hablar de Julia Janeiro, cuya reciente visita de urgencia a un hospital de Madrid ha originado mucha preocupación. La colaboradora cree que no hay motivos para criticar a la joven. Solo tiene 18 años y hasta ahora se ha mantenido al margen de polémicas. «No he visto a esta niña que haga ninguna exclusiva ni ningún especial de televisión. No la he visto en ningún ‘reality’ ni en ninguna entrevista», sostenía.

«Yo he tenido problemas con Jesús y María José. Los problemas son nuestros. No voy a hablar de Julia. Tengo que entender a esos padres preocupados por su hija», afirmaba. «Yo, Belén Esteban, no me voy a pronunciar. Entiendo esa preocupación. Todos hemos tenido 18 años y no ves las cosas igual que a esta edad. Entiendo a esos padres».