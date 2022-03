‘Sálvame‘ ha comenzado la semana con muchos cambios a su espalda. Desde primera hora veíamos como se han «cargado» la sección de María Patiño y Terelu Campos y que eran Jorge Javier Vázquez y Adela González Acuña quienes tomaban el relevo para comentar de manera más distendida la actualidad de la crónica social. Posteriormente llegaba la serie documental sobre Isabel Pantoja y el colofón llegaba de la mano de Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama se ha estrenado con su sección, ‘Lo de Belén’, una especie de talk show similar a ‘El diario de Patricia’ que la colaboradora de televisión presenta en la última franja del programa, de 19:00 a 20:00 horas.

Belén Esteban ha debutado en su sección

Belén Esteban se ha estrenado con un programa dedicado a las «abuelas pibón». Bajo el nombre de «Soy una abuela pibón«, la presentadora ha recibido a un total de 4 mujeres con historias muy diferentes que han querido acompañar a Belén en su día más especial. La de Paracuellos del Jarama ha querido dedicarle este programa a todas a esas mujeres que han luchado a lo largo de sus años: «Empieza ‘Lo de Belén. Hoy mi sección va sobre abuelas pibones y este primer programa se lo quiero dedicar a todas esas abuelas, a todas esas mujeres que han luchado por sus hijos, sus nietos… Vais a flipar con cuatro abuelas pibones que vienen hoy al plató», decía la presentadora enfundada en un perfecto traje en color rojo después de cambiarse de ropa y dejar de lado su faceta como colaboradora de televisión.

A lo largo de las entrevistas que ha ido haciendo Belén Esteban a sus invitadas, ha contado con la ayuda de Jorge Javier Vázquez. El presentador le ha echado una mano a su compañera de profesión y le ayudaba con algunas preguntas a las invitadas que han sorprendido en la primera jornada de la sección presentado por la colaboradora de televisión. Además, no ha querido desaprovechar la oportunidad al terminar la sección de felicitarla por su trabajo: «Belén me lo he pasado fenomenal. Así que mañana más», le ha dicho. Al parecer, a partir de ahora esta nueva sección será a diario.

Los cambios de ‘Sálvame’ en una semana

La pasada semana conocíamos los primeros cambios del programa. Primero éramos conocedores de que David Valldeperas y Alberto Díaz dejaban sus puestos de trabajo como directores del programa. Valldeperas confirmaba la noticia a SEMANA y aseguraba que el motivo era porque iban a comenzar nuevos retos. Al parecer, ambos trabajaran codo a codo en la creación de nuevos productos para intentar levantar la audiencia del programa y la cadena. Los dos seguirán vinculados a ‘La Fábrica de la tele’ y de alguna manera a ‘Sálvame’. Así lo confirmaba el que fuera director del programa.

Un día después, era el nombre de Carlota Corredera el que sonaba con fuerza. La productora participada por Mediaset emitió un comunicado en el que afirma que «Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma. Inmersa en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de ‘Sálvame’ el próximo viernes por última vez para centrarse al cien por cien en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de investigación y desarrollo de la productora, con el que ha empezado a trabajar hace ya unas semanas. Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014″.

Los dos nuevos espacios estrenados este lunes

Este lunes comenzaba una nueva etapa de ‘Sálvame‘ y lo hacía con nuevo contenido que va a dar mucho de que hablar. Tras el éxito que consiguió ‘La fábrica de la tele’ con la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, protagonizada por Rocío Carrasco, han querido lanzar un nuevo producto bajo el nombre de ‘Sálvame docs’. Este viernes ya pudimos ver el tráiler del primer documental que este lunes ya se ha estrenado. ‘Sin perdón’ es el nombre de una serie en el que cuentan la otra versión de la historia de Isabel Pantoja, la que ella hubiese querido contar.

Posteriormente, era el turno del debut de Belén Esteban con su nueva sección. La colaboradora de televisión ha recibido a cuatro abuelas pibones para dar el pistoletazo de salida a su espacio, el que promete darle muchas alegrías. ¿Todos estos cambios lograrán subir la audiencia de la cadena?