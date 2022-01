Paz Padilla está pasando por su peor momento televisivo. Algunas de sus declaraciones no han sentado nada bien a sus seguidores, que incluso han llegado a pedir su despido fulminante de la pequeña pantalla. Antes de las Campanadas del 2022, la presentadora hizo un discurso antivacunas durante un directo con María del Monte y Anne Igartiburu. Unas palabras que no sentaron nada bien a muchos famosos. Siendo Belén Esteban una de ellas y que se pronunció por aquel entonces. Sin embargo, la de Paracuellos del Jarama no olvida y ha vuelto a retomar ese tema. Ha querido ser clara con su compañera de trabajo y ha estallado contra ella en pleno directo del programa.

Belén Esteban ha vuelto a estallar contra Paz Padilla

Desde ese discurso antivacunas, su nombre sigue en el foco de la polémica. Belén Esteban ha estallado contra ella de nuevo. Ha confesado “que Paz Padilla que diga que las vacunas no sirven para nada, me parece de una persona irresponsable con el tirón que tiene ella tanto en televisión como en redes y por aprender se tienen que aprender las variantes cómo se llaman. A mí me parece vergonzoso”. Además, la colaboradora de televisión ha hecho un llamamiento a la población y ha pedido que «hay que creer en la ciencia». Además, también ha querido recalcar la importancia de las vacunas y las vidas que ha salvado en esta sexta ola: «Gracias a la vacuna hay personas que lo han pasado como una gripe”.

El primer día que Paz Padilla hizo su discurso antivacunas, ya Belén Esteban estalló contra su compañera. «Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas», ha escrito Belén. La colaboradora anima a que todo el mundo se vacune y se proteja frente a este virus que tantas vidas se ha llevado durante la pandemia. Tras esta demoledora declaración por parte de Belén, Paz Padilla intentó ponerse en contacto con la Esteban, sin obtener respuesta. La de Paracuellos ha confesado que no le cogió el teléfono «porque en ese momento estaba calentita». Asegura que a lo mejor ella se lo toma todo muy a pecho » y es verdad que no le devolví la llamada!», ha confesado.

La colaboradora de televisión habla de lo mal que lo está pasando mucha gente

Belén Esteban ha querido ser clara con todo el tema de la pandemia provocada por el coronavirus: «Todos estamos viviendo esta pandemia, que no podemos más. Llevaba sin ver a mi madre desde julio sin verla. La gente mayor tenía miedo de salir a la casa. Les han metido mucho miedo. A la juventud le han quitado momentos de vivir. Y de verdad yo no tengo que lanzar ningún mensaje. Solo digo que creamos. Solo digo que se está viendo. Menos ingresos hospitalarios y menos UCI. No te mueres ni te ingresan», ha comenzado diciendo.

«Lo pasas mucho mejor. De verdad, que yo no quiero ir de mujer abandera con la vacuna ni nada. Yo estoy vacunada y yo le dije a mi madre «te tienes que vacunar», pero a ella le daba pánico por todo lo que veía en la tele. Yo no lo he vivido en primera persona, pero hay mucha gente que no puede más, que están yendo a psicólogos para que le ayuden de todo lo que han visto. Es que no. Ya vale», ha sentenciado.