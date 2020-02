View this post on Instagram

Este finde lo hemos pasado en Palma de Mallorca, gracias a @sixtespana , ha sido muy chachi piruli, y esta cara de felicidad se debe a estar haciéndole la puñeta a @rodrifuertespuch mientras dormía en un tranvía de no sé cuántos años de antigüedad.. La misma cara de felicidad que se me va a quedar mañana cuando salga del examen del cual no he podido estudiar nada 🍾🕺 . . Por cierto en mi anterior foto me preguntáis un montón como edito mis fotos y de eso se encarga @carlosoleramos que es un amor y aunque lo mareo mucho, siempre acierta a cualquier hora y desde cualquier lugar♥️✌️ . . Y esta foto me la hizo @ovunno que también es un experto y también pudo disfrutar el viaje de @sixtespana