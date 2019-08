Han pasado cuatro meses desde que las Azúcar Moreno saltaran del helicóptero de ‘Supervivientes’ y tras su abandono y posterior destierro de Mediaset, el dúo compuesto por Toñi y Encarna Salazar ha guardado silencio. Hasta ahora.

Así han vuelto las ‘Azúcar Moreno’ a ‘Supervivientes’ tras el escándalo

En un vídeo grabado el pasado sábado minutos antes de actuar en Granada, las gitanas han decidido hablar claro sobre lo que han vivido y lo mal que se sintieron al ser tratadas con desprecio por parte de Jorge Javier Vázquez, presentador del programa. Aunque ambas se han pronunciado con el mismo dolor, ha sido Toñi, la más vehemente de las hermanas, quien ha señalado directamente al de Badalona y le ha recordado su origen humilde.

«Recordaré toda mi vida el odio que vi, la maldad que vi en los ojos de esa persona. Jorge, no se puede ser así, porque el que la hace la paga y tú vienes de abajo, y has servido café, y has sido un don nadie, y nadie te ha hablado así. Hay que ser más justo en la vida, porque nosotras tendremos mil fallos, hemos pedido perdón a la audiencia, hemos agradecido a la gente de ‘Supervivientes’ y a la productora, y no tenemos nada en contra de Telecinco. Pero esta persona nos ha hecho un daño moral tremendo y eso no se puede hacer (…) Y para terminar, no hace daño quien quiere, lo hace quien puede… así que, que te vaya bonito».

Por ahora Jorge Javier no se ha pronunciado pero no sería de extrañar que en las próximas horas hiciera uso de su perfil de Instagram para responder a lo que, en Facebook, ya ha sido tachado como una amenaza del grupo musical al presentador.