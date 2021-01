Sin sorpresas, Aurora ha ganado la octava edición de ‘MasterChef Junior’. Se convierte, así, en la ganadora más joven de este exitoso formato.

Una nueva edición de ‘MasterChef Junior’ llega a su fin. La final de la octava edición se producía este pasado martes con la proclamación de Aurora como ganadora. A sus nueve años, la gaditana es la ganadora más joven de toda la historia de este exitoso formato televisivo.

«¡Soy la ganadora de ‘MasterChef Junior’! No me lo creo… Un sueño hecho realidad y cumplido. Mucha alegría, mucha alegría…», dice Aurora muy feliz tras conocer la gran noticia. Su madre, por su parte, no podía estar más orgullosa de ella y así se lo hacía saber a su hija: «Eres una campeona».

Aurora, ganadora de ‘MasterChef Junior 8’

No dudó en agradecer el cariño e incluso se atrevía a dedicar el premio: «Este trofeo se lo dedico a todo el mundo, a toda Trebujena entera, a mi familia, a todo el mundo que me vea, yo le dedico este premio». Sus compañeras de programa, muy felices por la noticia, le hacían saber a Aurora que ya le habían avisado de que ella sería la ganadora. Durante todo el concurso destacó por su madurez, su seguridad, su concentración y su personalidad. Y todo ello lo plasmó en el duelo final, en el que sorprendió con su don para la cocina y su menú inspirado en su familia.

El trabajo de los cuatro finalistas; Aurora, Nicolás, Henar y Javier, fue puesto en valor por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, pero finalmente Aurora se impuso a Nicolás en el duelo final de ‘MasterChef Junior’. Junto al trofeo de ganadora, se llevó 12.000 euros en metálico y un curso de cuatro días en Basque Culinary Center.

Aurora explicaba también el lugar que iba a ocupar el trofeo en su casa: «Me duele la cara de tanto sonreír. Esto es un sueño hecho realidad, un reto cumplido. Este premio lo voy a poner en el centro de mi mesa para que tenga todo el protagonismo”, afirmó tras escuchar su nombre en boca de Pepe Rodríguez. «El trabajo y el esfuerzo, una vez más, ha tenido una merecida recompensa”, sentenció el jurado.

El menú ganador

Para el gran duelo final, Aurora abrió el apetito de los jueces y de Oriol Castro y Mateu Casañas, chefs del restaurante ‘Disfrutar’ con dos estrellas Michelin, con un entrante a la altura: tartar de gamba blanca con aire de remolacha y jengibre. “Es un snack perfecto”, afirmó Samantha Vallejo-Nágera. Pepe Rodríguez puso en valor el equilibrio de esta elaboración: “Es maravilloso. Es un bocado que te descubre la sutileza de la gamba, la remolacha y el jengibre”.

Aurora continuó con una lubina a baja temperatura con salsa de gamba roja y multiesférico de aceituna. “Es una combinación mediterránea perfecta. Y además estéticamente es indiscutible”, según Jordi Cruz. “Es de 10”, sentenció Mateu Casañas. Como sello final, elaboró un helado de mango, velo de fruta de la pasión y espuma de yogur, con una dedicatoria especial para su abuela, de la que tanto aprendió. Para Pepe Rodríguez este postre fue un paso más allá: “La técnica de la gelatina es perfecta. Es un dulce técnicamente impecable”, destacó.

Nicolás se quedó a las puertas, pero está feliz

Se enfrentaba a la final con Nicolás, que no podía estar más feliz. «Yo estoy muy feliz, porque ha ganado Aurora, porque de verdad que se lo merece. Me da pena no haber conseguido el trofeo, pero he llegado a la final», declara a las cámaras de ‘MasterChef Junior’ después de abrazar a su familia, que se encontraba en el plató del programa.