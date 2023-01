La propuesta de Telecinco de emitir la película ‘Titanic’ no ha hecho que la cadena remonte. A pesar de que es un clásico, parece que el hecho de ser una película larga que se emitía con publicidad no ha convencido a los teleespectadores. El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet registró 9,2% de share y no llegó al millón de espectadores, quedándose en 890.000.

Programas más vistos del día

1. Pasapalabra (Antena 3) — 24,7%

2. El programa de Ana Rosa (Telecinco) — 18.7%

3. Aruser@s (La Sexta) — 18.4%

4. El Cazador (La 1) — 11,6%

5. First Dates (Cuatro) — 9,1%

Minuto de oro del día:

Pasapalabra (Antena 3), a las 21:00 con 4.479.880 espectadores y un 32% de share

Prime time

Antena 3

El hormiguero Josema Yuste- Santiago Iturralde — 2.502.000 — 16,9%

Hermanos No somos lo que hacemos, nos centramos en lo que nos duele — 1.479.000 — 14,6%



Telecinco

Cine 5 estrellas Titanic — 890.000 — 9,2%

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Siempre con nosotros — 1.028.000 — 7%

Viaje al centro de la tele: la noche temática Vivos en el recuerdo — 1.020.000 — 8,7%

Viaje al centro de la tele: la noche temática La Sexta

El intermedio — 1.162.000 — 7,8%

El taquillazo Los Japón — 760.000 — 7%



7,8% Cuatro

First dates — 998.000 — 6,8%

First dates — 1.347.000 — 9,1%

Sapo S.A. Memorias de un ladrón — 494.000 — 4,5 %

6,8% % La 2

Lo mejor de evasión campestre — 312.000 — 2,1%

Días de cine clásico: presentación Carros de fuego — 571.000 — 4,4%Incluye:– Días de cine clásico: película Carros de fuego — 582.000 — 4,5%

Late night

Antena 3

Hermanos — 258.000 — 7,1 %

% Telecinco

Casino gran Madrid online show — 104.000 — 4 ,2%

¡toma salami! Las Vegas — 69.000 — 3,4%

,2% Cuatro

Sapo S.A. Memorias de un ladrón — 273.000 — 4,3%

En el punto de mira El niño Juan — 145.000 — 4,1%

El desmarque de Cuatro — 71.000 — 3,3%

El desmarque de Cuatro La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Estrellas en el cielo — 605.000 — 7,4%

Viaje al centro de la tele: la noche temática El mito de Raffaella — 412.000 — 8,8%

La noche en 24h: la entrevista Reyes Maroto — 91.000 — 3,9%

Incluye: – Entrevista Reyes Maroto — 78.000 — 3,6%

7,4% La Sexta

Cine ‘Goya’s ghosts’ (‘Los fantasmas de Goya’) — 203.000 — 5,3%

La 2

Los años 30 en color: cuenta atrás para la guerra — 154.000 — 2,1%

Los años 30 en color: cuenta atrás para la guerra — 105.000 — 2,3%

Los años 30 en color: cuenta atrás para la guerra — 98.000 — 3,5%

Conciertos radio 3 Maryland — 63.000 — 3,1%



Sobremesa y tarde