La noche del lunes ha supuesto el liderazgo una vez más de la serie ‘Hermanos’ de Antena 3. Esta opción conseguía 15,4% de share y 1.314.000 espectadores. Este dato le permite vencer a la final de ‘CSI: Vegas’, de Telecinco, que registró 7,1% de share y 663.000 espectadores. En cuanto a TVE, ‘La noche de los cazadores’ se quedó con un 7,6% de share y 753.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Antonio Resines 1.191.000 11,4%

Hermanos Pase lo que pase, no te decepciones, hay demasiada gente decepcionada 1.314.000 15,4%

Telecinco

CSI: Vegas 663.000 6,3%

La 1

Mapi 783.000 7,6%

La noche de los cazadores 753.000 7,6%

La Sexta

El intermedio: the very best 508.000 5%

El taquillazo Vacaciones (2015) 535.000 6,1%

Cuatro

First dates 469.000 5,1%

First dates 1.007.000 9,7%

Viajeros Cuatro Israel 550.000 6,3%

La 2

Mi lugar de retiro 165.000 1,8%

Mi lugar de retiro 266.000 2,7%

Días de cine clásico: presentación Con el llego el escándalo 527.000 5,5%

– Días de cine clásico: película Con el llego el escándalo 529.000 5,5%

Late night

Antena 3

Hermanos No todo el mundo es malo, ¡este mundo también necesita gente buena! 326.000 8,9%

Live casino 72.000 3,8%

Telecinco

CSI: Vegas 613.000 8,7%

CSI 428.000 9,5%

CSI 230.000 8,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro Taiwan 277.000 6%

El desmarque de Cuatro 103.000 4,4%

La 1

Cine 15 minutos 291.000 5,5%

Cine 2 Navidad compartida 92.000 4,3%

La Sexta

Cine Morir a los 17 144.000 4,1%

La 2

Agente Sicre: el amigo americano 89.000 1,8%

Festivales de verano Jazzaldia 23.000 0,9%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.100.000 12,6%

Tierra amarga 1.293.000 16,6%

¡Boom! 730.000 10,5%

Pasapalabra 1.756.000 23,6%

Telecinco

Sálvame limón 944.000 10%

Sálvame naranja 952.000 12,2%

Sálvame sandía 680.000 9,1%

La 1

Cine Cosas del corazón 562.000 6,3%

Servir y proteger 546.000 7%

El cazador 658.000 9,4%

Te ha tocado 480.000 6,8%

Aquí la tierra 607.000 7,9%

La Sexta

Zapeando 594.000 6,3%

Más vale tarde 462.000 6,1%

Cuatro

Todo es mentira 395.000 4,2%

Todo es mentira bis 458.000 5,3%

Cuatro al día 308.000 4,2%

Cuatro al día a las 20h 318.000 4,4%

La 2

Saber y ganar 644.000 6,6%

Grandes documentales 359.000 4,1%

– Luchadores salvajes La lucha por amor 348.000 3,8%

– África inmensa El valle de Luangwa 369.000 4,4%

Documenta2 276.000 3,6%

– El camino de los hombres Argentina, las rutas del vino 276.000 3,6%

Un poco más lejos 184.000 2,7%

Sin equipaje 152.000 2,2%