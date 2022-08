Te contamos cuáles son las audiencias cosechadas este martes 30 de agosto. Destacamos la final de ‘Esta noche gano yo’, concurso de Telecinco que no ha convencido al público durante su emisión. Tampoco durante la final, la cual logró solo un 6%.

Prime Time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos William Levy 1.301.000 11,2% Hermanos 1.359.000 15,4%

Telecinco

Cine 5 estrellas V3nganza 1.168.000 10,9%

La 1

Mapi 921.000 8% Cine Salt 903.000 8,3%

La Sexta

El intermedio: the very best 432.000 3,8%

Six 190.000 1,7%

Six 139.000 1,6%

Cuatro

First dates 600.000 5,9% First dates 1.052.000 9,1% 9-1-1 504.000 4,9% 9-1-1346.0004,8%

La 2

Mi lugar de retiro 186.000 1,9%

Mi lugar de retiro 314.000 2,9%

El comisario Montalbano El campo del alfarero 662.000 5,9%

Late night

Antena 3

Hermanos 320.000 8,8%

Live casino 78.000 4%

Telecinco

Esta noche gano yo 257.000 6%

Cuatro

9-1-1 237.000 5,5%

The game show 38.000 1,6%

La 1

Comando actualidad Un verano serrano 466.000 6,4%

Comando actualidad, comando al sol Doblando el mapa 221.000 5,3%

Noticias 24h64.0003%

La Sexta

Cine Vidas truncadas (2012) 112.000 2,8% Pokerstars casino live 8.000 0,4%

La 2

El comisario Montalbano 447.000 7,2%

Documentos tv Más allá de la masculinidad 67.000 2,7%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.078.000 11,9%

Tierra amarga 1.266.000 15,9%

¡Boom! 850.000 11,9%

Pasapalabra1.955.00023,4%

Telecinco

Sálvame limón 1.210.000 12,5% Sálvame naranja 1.136.000 14,1% Sálvame sandía 904.000 10,8%

La 1

La vuelta Elche-Alicante 898.000 9,5%

Incluye:

– La vuelta: retransmisión Elche-Alicante 900.000 9,5%

– Post: la vuelta Elche-Alicante 884.000 9,8%

Servir y proteger 477.000 5,8%

El cazador 583.000 8,1%

Te ha tocado 505.000 6,5%

Aquí la tierra 649.000 7,4%

La Sexta

Zapeando 537.000 5,6%

Más vale tarde 346.000 4,4%

Cuatro

Todo es mentira 409.000 4,2%

Todo es mentira bis 468.000 5,2%

Cuatro al día 292.000 3,9%

Cuatro al día a las 20h 310.000 3,9%

La 2