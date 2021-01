La presentadora de ‘Socialité’ ha tenido que hacer una parte de ‘Sálvame’ desde las alturas lo que le ha hecho pasar un delicado momento al sufrir vértigo.

María Patiño ha vivido la peor tarde de su vida desde que es colaboradora de ‘Sálvame’. El programa le ha puesto en un aprieto, ya que ha tenido que tratar su polémica con Anabel Pantoja desde las alturas. La colaboradora y la presentadora de ‘Socialité’ abordaba la situación desde allí con Paz Padilla, pero lo ha pasado fatal porque tiene miedo a las alturas. María sufre vértigo desde que se quedó embarazada y confesaba: «Estoy empapada en sudor. Me quiero bajar ya».

La presentadora de ‘Socialité’ ha conseguido subir a la estructura que hay en la parte superior del plató, donde reposan las luces y el cableado que se necesita para llevar a cabo un programa en directo. «Parece que estás en la luna», bromeaba la presentadora que le recordaba que el miedo solo estaba en su mente. Paz Padilla estaba siendo consciente en todo momento del mal trago que estaba pasando María Patiño. Esto le ha llevado a no separarse de ella y animarla para que no pensara en el miedo que sentía: “No existe, no es real”.

Vídeo: Telecinco.