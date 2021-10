«Kiko la ha humillado diez veces, ella tiene derecho a que la escuchen, la posición que tiene y cómo se siente», ha expresado el colaborador de ‘Viva la vida’.

Chabelita Pantoja se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para decir basta después de que Kiko Rivera le declarara la guerra tras su acercamiento a Isabel Pantoja. La hija de la tonadillera decía basta, se mostraba preocupada por el estado de salud de su hermano y reconocía el miedo que sentía al pensar que su madre estuviera planeando irse de España para comenzar una nueva etapa de su vida. Unas horas después, Asraf Beno ha reaccionado a las palabras de su pareja y no ha dudado en aplaudir el gran paso adelante que ha dado después de haber estado durante meses al margen.

Asraf Beno vio muy bien a Chabelita Pantoja durante su intervención en ‘Sábado deluxe’ e insiste en señalar que fue muy tajante y concisa a la hora de compartir con la audiencia sus sentimientos. El colaborador de ‘Viva la vida’ admite que la hija de la tonadillera no va a consentir nunca más ninguna falta de respeto por parte de su hermano y por eso ha roto si silencio.

La hermana de Kiko Rivera llegó triste al hotel tras su paso por el programa de Jorge Javier Vázquez, aunque satisfecha por el hecho de no tener guardarse para ella todo lo que piensa sobre las polémicas que hay alrededor de su familia. «Yo llevo tres años en la familia y no sé lo que habrán vivido antes. Lo que he visto es que tienen una relación muy distante como hermanos, tienen contacto, pero no es un contacto de preocuparse cada día», explica Asraf Beno.

El que fuera concursante de la última edición de ‘La casa fuerte’ vuelve a reafirmarse en que no le gustaron las palabras que le dedicó Kiko Rivera recientemente, aunque él prefiere mantenerse en un discreto segundo plano porque tiene una buena relación con el DJ. «No digo nada porque son problemas de ellos dos«, admite. Por otra parte, Asraf Beno asegura que, después de tantas humillaciones, Chabelita Pantoja no tiene la intención de hacer lo mismo con su hermano y solo pretende defenderse.

«Kiko la ha humillado diez veces, ella tiene derecho a que la escuchen, la posición que tiene y cómo se siente. Él ha dicho barbaridades y ella tiene derecho como aludida a expresarlo«, indica. Sobre si Kiko Rivera siguió de cerca la entrevista de su hermana, Suso Álvarez ha confirmado que el DJ se encuentra aislado y no está preocupado por lo que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ pudiera decir.

Chabelita Pantoja y su preocupación por el estado de salud de su hermano

Chabelita Pantoja se mostraba muy sincera a la hora de abrirse en canal con Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado deluxe’ y no dudaba en mostrar su preocupación por el estado de salud de su hermano, a quien podrían haberle acechado de nuevo los fantasmas del pasado (según ella misma explicó). «Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional. Llega un momento en el que no podemos ir diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer», declaraba la joven.

La joven fue muy clara y concisa y no dejó títere sin cabeza. Así, Chabelita Pantoja tachó a su hermano de ser un hipócrita debido a la actitud que estaba teniendo en las últimas semanas a raíz del fallecimiento de su abuela, doña Ana. «Estoy harta que para quedar él como un rey me deje a mí como una mierda. No necesito que la gente me aplauda. Ha estado diciendo barbaridades sobre mi madre y lo que ha ocurrido es que se ha ido a casa y le ha pasado factura. Lo que ha hecho no está bien», comentaba.

Kiko y Chabelita son muy diferentes y esta última sabe que siempre se pone filtros a la hora de hablar de determinado asunto. «Realmente lo único que hace que yo me frene a responder es que tengo la esperanza de estar bien con él algún día. No necesito que mi hermano me juzgue. Que se juzgue él mismo», aseveraba.