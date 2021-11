Este lunes, ha sido una de las noches más emocionantes de ‘MasterChef Celebrity’ gracias a la participación de varios aspirantes de ediciones anteriores de ‘Masterchef Junior’. Los niños le han puesto la nota de color en la prueba de exteriores que ha tenido lugar en el Puerto de Santa María, en Cádiz, donde se encuentra uno de los campamentos de MasterChef. Allí han celebrado que, desde hace 7 años, decenas de miles de niños disfrutan de su pasión por la cocina. Sin embargo, antes de este momento lleno de magia, hemos vivido la primera eliminación de la noche. Y es que este lunes ha habido doble expulsión. Con la recta final del programa a la vuelta de la esquina, esta noche Arkano e Iván Sánchez han sido eliminados del concurso culinario.

Arkano abandona las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ tras nueve semanas de concurso

El primero de ellos ha sido el rapero quien no ha superado la primera prueba de la última gala. Una especie de juego de la oca ha determinado que Arkano tuviera diez minutos menos para el cocinado y eso ha terminado pasándole factura. Tras la prueba, el jurado, con Boris Izaguirre como maestro de ceremonias en esta prueba, ha decidido que Arkano fuera el primer expulsado de esta noche: «Vengo de no saber picar una cebolla o saber hacer una tortilla. Y, oye, poder esferificar o hacer un espuma de setas ya es un logro inmenso. Muchas veces me imponía barreras y llegar hasta aquí de una manera digna, me ha hecho crecer como persona y hacerme creer que puedo superarme cada día», ha dicho tras marcharse de las cocinas con Pepe Rodríguez a la sala de expulsiones.

Arkano ha querido hacer un repaso por el programa: «‘Masterchef’ me ha dado apertura mental y ver que soy capaz de hacer cosas que consideraba inimaginables». Además, se ha atrevido a desvelar quién cree que será la concursante que ganará la sexta edición de la versión ‘Celebrity’. Para él, la ganadora es Veronica Forqué: «Si hace un plato como el hoy en los programas que quedan es fácil», ha dicho a favor de su compañera.

Iván Sánchez pierde el duelo contra David Bustamante en la prueba de eliminación

En esta prueba de eliminación, en la que han participado los siete aspirantes, los delantales negros se han enfrentado a sus peores platos hechos en estas cocinas quedando entre los finalistas para ser expulsados Iván Sánchez y David Bustamante. Finalmente, ha sido el primero de ellos el que ha perdido este duelo y ha colgado su delantal ante las lágrimas de Verónica Forqué, con quien guardaba una especial relación: «Me voy acordar toda la vida de esto, de esta experiencia, de lo que he vivido aquí todas estas semanas…», ha comenzado diciendo. «Mis niñas están encantadas, ahora me van a dar un par de collejas, seguro, pero ellas están encantadas».

Para Iván Sánchez ha sido una gran experiencia que ha vivido junto al resto de sus compañeros, en especial con Verónica Forqué, con quien guarda una especial relación: «Lo mejor que me llevo, sin duda, a los de arriba, a los otros nueve que ya no están, a los tres señores del jurado, a todo el equipo técnico, de producción. Este programa es que es una maravilla», ha dicho. Al igual que Arkano, Iván también cree que quien va alzarse con el premio de esta edición será Verónica Forqué. Eso sí, le ha pedido a Pepe Rodríguez que la cuide en lo que resta de programa.