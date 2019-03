9 El fin de su relación con Candela Acevedo

Antonio ha confesado que él y Candela entraron con la relación rota en ‘GH Dúo’. Llevaban un año y medio muy mal y no vivían juntos. A pesar de que mucho se ha hablado sobre sus supuestas deslealtades, el sevillano ha confesado que no le ha sido infiel a su ex, y que fue él quien decidió dejar la relación.